El volcán Puracé del Cauca bajó a alerta amarilla, pero continúa activo

Puracé - Cauca

El volcán Puracé del Cauca continúa activo. Los parámetros monitoreados disminuyeron de nivel y el Servicio Geológico Colombiano bajó el estado de alerta Naranja a Amarilla. Sin embargo, las condiciones podrían variar en cualquier momento. Las restricciones y la vigilancia persisten.

Tras casi dos meses en alarma Naranja disminuyeron parámetros que alcanzaron valores máximos en el historial de seguimiento, incluidos la frecuencia y energía de las emisiones de ceniza, También se redujo la actividad sísmica por movimiento de fluidos al interior del cráter.

Los reportes del Servicio Geológico dan cuenta de que la “reducción en las emisiones de dióxido de azufré no han tenido incrementos significativos, ni variaciones abruptas”, incluso los valores de emisión de dióxido de carbono “sufrieron disminuciones considerables en las últimas semanas”.

Cristián Santacoloma, coordinador del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Popayán explicó que, a pesar de las anteriores condiciones, el volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos, continúan activos y es posible que sigan presentando emisiones de ceniza, gases y sismos perceptibles.

Por eso, las recomendaciones del Servicio Geológico Colombiano mantienen las restricciones de no acceder a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

Las emisiones de ceniza que aumentaron en el marco de la alerta Naranja generaron, en más de seis oportunidades, el cierre preventivo del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, por la presencia de material particulado en el área de influencia de la terminal aérea. Desde el pasado 13 de septiembre se retomaron las operaciones ininterrumpidas de los vuelos.

El monitorio y vigilancia siguen siendo permanentes.