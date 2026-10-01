Más de 2.000 usuarios están sin energía tras enfrentamientos en El Tambo, Cauca

Más de 2.000 usuarios permanecen sin servicio de energía eléctrica en la zona rural de El Tambo, Cauca, luego de que se registraran daños en la red ubicada en la vereda 20 de Julio, sector de Huisitó.

La afectación se habría presentado en medio de los enfrentamientos que se registraron durante los últimos días entre grupos armados ilegales y unidades del Ejército Nacional en esta zona del Cauca. Cientos de familias permanecen sin energía y a la espera de la reparación de la infraestructura averiada.

Hasta el momento y por condiciones de seguridad, no ha sido posible que los equipos técnicos ingresen al sector para verificar los daños y determinar las labores necesarias para restablecer el servicio. Será la Fuerza Pública la que determine si las condiciones son favorables para el ingreso de personal de la empresa electrificadora a la zona.

Mientras se define el acceso de los técnicos, más de 2.000 usuarios, muchos de ellos pequeños comerciantes que requieren del servicio, continúan sin energía eléctrica. Se espera que en las próximas horas personal técnico logre reparar los daños.