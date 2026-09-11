Líder ancestral e integrante de la Guardia Indígena fue torturado y asesinado en Cauca. Getty Images/Suministrada

Morales, Cauca. Comunidades indígenas del Cauca denunciaron el asesinato de Jacob Guachetá Zambrano, líder ancestral e integrante de la Guardia Indígena del resguardo de Honduras, perteneciente al Cabildo Menor Kwesx Kiwe, en jurisdicción del municipio de Morales.

De acuerdo con información entregada por las autoridades indígenas, el joven habría sido torturado y herido con arma blanca antes de recibir al menos cuatro impactos de arma de fuego que le causaron la muerte.

El coordinador del Área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, rechazó el crimen y advirtió que la situación de violencia sigue afectando a las comunidades y sus procesos organizativos en diferentes territorios del departamento.

“Es una situación bastante preocupante que tiene sumidas a las comunidades del resguardo indígena de Honduras en un miedo colectivo por los últimos hechos que han afectado a estas comunidades y que hoy nuevamente se repiten con el asesinato del joven guardia indígena Jacob Guachetá Zambrano”, señaló el líder indígena.

Asimismo, hizo un llamado al Estado colombiano para adoptar medidas urgentes de protección para las comunidades.

“Exigimos al Estado colombiano tomar medidas urgentes y no abandonar a estas comunidades en medio de estas violencias. Es necesario fortalecer los ejercicios propios de protección que adelantan los pueblos indígenas”, agregó.

De acuerdo con Indepaz, Jacob Guachetá Zambrano es el líder social número 108 asesinado en Colombia durante 2026. En el departamento del Cauca, la cifra asciende a 23 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo corrido del año.

La organización también recordó que la Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana 036 de 2023, había advertido sobre los riesgos para la población civil en Morales por cuenta de la confrontación armada y las disputas por el control territorial.

El organismo alertó sobre posibles homicidios, amenazas, desplazamientos y otras vulneraciones a los derechos humanos, especialmente contra comunidades y autoridades indígenas.

Los móviles del asesinato y la identidad de los responsables continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

Las autoridades ancestrales anunciaron una reunión extraordinaria para evaluar la situación de derechos humanos en los territorios y definir acciones frente a los recientes hechos de violencia registrados en el Cauca.