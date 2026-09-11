La banda Los de Adentro canceló su presentación en el Festival Cordillera: ¿Quién será su reemplazo?

Este jueves, la banda de pop-rock colombiana Los de Adentro anunció la cancelación de su próxima presentación en el Festival Cordillera.

¿Por qué Los de Adentro cancelaron su presentación en el festival?

A través de sus redes sociales publicaron un comunicado diciendo:

“A nuestros seguidores, amigos y a todos los que esperaban encontrarse con nosotros en el Festival Cordillera:”, inicia el texto.

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“Con mucha tristeza queremos contarles que Los de Adentro no podremos presentarnos en esta edición del Festival Cordillera. Teníamos toda la ilusión de estar allí. Para nosotros era un honor hacer parte de un festival tan importante y, sobre todo, una oportunidad muy especial para reencontrarnos con ustedes”, expresaron.

“Sin embargo, debido a circunstancias administrativas y logísticas que no permitieron concretar oportunamente las condiciones necesarias para nuestra participación, hemos tomado la difícil decisión de no presentarnos en esta edición. Agradecemos al Festival Cordillera y a Páramo por habernos tenido en cuenta y esperamos que muy pronto podamos encontrarnos en uno de sus escenarios. Y a ustedes, que siempre están, gracias por el cariño, los mensajes y por seguir acompañando nuestra música”, afirmaron.

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“Nos quedamos con las ganas de cantar juntos esta vez, pero sabemos que nos volveremos a encontrar.Con cariño,José, Johann, Eliuth y Bryan”, finalizaron.

¿Quién entrará en reemplazo de Los de Adentro?

La artista colombo-española Maite, ganadora del concurso “Sonidos en la cumbre”, se presentará en reemplazo de la agrupación barranquillera.

Los de Adentro se presentarían en el festival el domingo 13 de septiembre.