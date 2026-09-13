Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 sep 2026 Actualizado 17:14

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tendencias

Bad Bunny gana su primer Emmy por su show de medio tiempo del Super Bowl

El cantante puertorriqueño fue reconocido por el espectáculo del Super Bowl LX, que además ganó en otras cinco categorías.

SPAIN - JUNE 15: The singer Bad Bunny performs during his final concert at the Riyadh Air Metropolitano on 15 June 2026 in Madrid (Spain). The Puerto Rican artist has given ten concerts in the capital between 30 May and 15 June as part of his ‘DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour’. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images)

SPAIN - JUNE 15: The singer Bad Bunny performs during his final concert at the Riyadh Air Metropolitano on 15 June 2026 in Madrid (Spain). The Puerto Rican artist has given ten concerts in the capital between 30 May and 15 June as part of his ‘DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour’. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

SPAIN - JUNE 15: The singer Bad Bunny performs during his final concert at the Riyadh Air Metropolitano on 15 June 2026 in Madrid (Spain). The Puerto Rican artist has given ten concerts in the capital between 30 May and 15 June as part of his ‘DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour’. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

Bad Bunny sumó un nuevo reconocimiento a su carrera al ganar su primer premio Emmy gracias a The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny, el espectáculo que presentó durante el medio tiempo del Super Bowl LX.

La presentación fue reconocida como mejor especial de variedades en vivo, una de las categorías destacadas de los premios Emmy. El artista puertorriqueño compitió con una producción que combinó música, baile, tecnología y elementos de la cultura de Puerto Rico.

El espectáculo tuvo una gran presencia durante la ceremonia de premios, ya que recibió siete nominaciones y terminó ganando en seis categorías. Además del reconocimiento principal, el show fue premiado por su trabajo en dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica/cámara y dirección.

Este resultado convierte la presentación del Super Bowl en un nuevo momento importante dentro de la carrera de Bad Bunny, quien ha conseguido reconocimientos tanto en la música como en otros espacios del entretenimiento.

El espectáculo también permitió al cantante llevar parte de su identidad y sus raíces puertorriqueñas a uno de los escenarios más importantes de la televisión estadounidense. Su presentación fue seguida por millones de espectadores y se convirtió en uno de los momentos destacados de la edición del Super Bowl.

Con este Emmy, Bad Bunny amplía su lista de reconocimientos y suma un premio de televisión a una trayectoria marcada principalmente por sus éxitos musicales.

Más información

El cantante continúa así consolidando su presencia internacional y demostrando que su trabajo puede trascender los escenarios musicales para llegar a grandes producciones de entretenimiento.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado