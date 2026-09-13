Bad Bunny gana su primer Emmy por su show de medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny sumó un nuevo reconocimiento a su carrera al ganar su primer premio Emmy gracias a The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny, el espectáculo que presentó durante el medio tiempo del Super Bowl LX.

La presentación fue reconocida como mejor especial de variedades en vivo, una de las categorías destacadas de los premios Emmy. El artista puertorriqueño compitió con una producción que combinó música, baile, tecnología y elementos de la cultura de Puerto Rico.

El espectáculo tuvo una gran presencia durante la ceremonia de premios, ya que recibió siete nominaciones y terminó ganando en seis categorías. Además del reconocimiento principal, el show fue premiado por su trabajo en dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica/cámara y dirección.

Este resultado convierte la presentación del Super Bowl en un nuevo momento importante dentro de la carrera de Bad Bunny, quien ha conseguido reconocimientos tanto en la música como en otros espacios del entretenimiento.

El espectáculo también permitió al cantante llevar parte de su identidad y sus raíces puertorriqueñas a uno de los escenarios más importantes de la televisión estadounidense. Su presentación fue seguida por millones de espectadores y se convirtió en uno de los momentos destacados de la edición del Super Bowl.

Con este Emmy, Bad Bunny amplía su lista de reconocimientos y suma un premio de televisión a una trayectoria marcada principalmente por sus éxitos musicales.

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El cantante continúa así consolidando su presencia internacional y demostrando que su trabajo puede trascender los escenarios musicales para llegar a grandes producciones de entretenimiento.