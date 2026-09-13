Atención: Aeronave con cinco personas a bordo pierde comunicación en ruta Condoto–Bogotá

La Aeronáutica Civil activó un operativo de búsqueda tras perder comunicación con una aeronave que cubría la ruta Condoto–Guaymaral

La aeronave, un Cessna T206 de matrícula HK4985 y al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, despegó de Condoto con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá.

De acuerdo con el registro del vuelo, viajaban cinco personas: el piloto y cuatro pasajeros. El último contacto por radio se produjo a las 9:23 de la mañana de este domingo 13 de septiembre.

Posteriormente, fue detectada la activación de la radiobaliza de emergencia en inmediaciones del Cerro Tatamá, a unas 33 millas del VOR de Pereira. La zona presenta dificultades de acceso, por lo que la Aerocivil coordina con la Policía, el Ejército y organismos de socorro el desplazamiento de los equipos de búsqueda y rescate.

Investigadores de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes también se preparan para ingresar al área. Se activó el Puesto de Mando Unificado en el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, de Medellín con DAGRAN, BRAC y SAR.

Hasta el momento, la autoridad no ha entregado información sobre la situación de las cinco personas que viajaban en la aeronave.