Embajada de Reino Unido abre convocatoria de trabajo: salario de $13 millones, requisitos y LINK

La Embajada del Reino Unido en Colombia abrió una convocatoria de trabajo para el cargo de Gerente de Información Confidencial, una oportunidad laboral con sede en Cartagena. El puesto está dirigido a una persona con experiencia en el manejo de información sensible, elaboración de informes y apoyo operativo.

De acuerdo con la información de la convocatoria, el cargo requiere el cumplimiento de condiciones específicas de nacionalidad, residencia y autorización de seguridad, además de dominio fluido del inglés y español.

La oferta laboral expide el 14 de septiembre de 2026 y tendrá fecha de inicio en labores el 1 de marzo de 2027.

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Vacante de trabajo en la Embajada Británica: ¿cuánto pagan?

La persona seleccionada para el cargo de Gerente de Información Confidencial recibirá una remuneración de $13.541.166 COP, según la información suministrada sobre la oferta laboral.

El trabajo tendrá sede en Cartagena y combinará responsabilidades relacionadas con el análisis de información, la elaboración de informes estratégicos y la gestión general de una oficina.

La convocatoria también contempla actividades de coordinación, apoyo a funcionarios y visitantes, organización de eventos y tareas administrativas.

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Funciones del gerente de información confidencial

El profesional seleccionado tendrá a su cargo la gestión de información sensible y el apoyo operativo de la oficina. Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

Recopilar, evaluar y estructurar información mediante diferentes técnicas, herramientas y recursos.

Elaborar y difundir informes estratégicos y tácticos dirigidos a partes interesadas locales e internacionales.

Realizar evaluaciones de políticas de derechos humanos.

Identificar y gestionar riesgos.

Administrar datos y preparar sesiones informativas operativas.

Traducir documentos sensibles cuando sea necesario.

Gestionar programas de capacitación y brindar apoyo lingüístico a instructores y visitantes que no hablan español.

El cargo también implica mantener comunicación con partes interesadas clave y apoyar las necesidades operativas de la representación diplomática.

Gestión general de oficina en Cartagena

Además del manejo de información confidencial, la persona contratada deberá apoyar al responsable directo en la administración de la oficina.

Estas son algunas de las tareas contempladas en la convocatoria:

Coordinar actividades de formación.

Apoyar las necesidades de adquisición de las partes interesadas locales.

Reservar viajes y coordinar eventos junto con el gerente de la oficina de Bogotá.

Gestionar buzones de correo y agendas.

Apoyar el mantenimiento de las instalaciones.

Llevar el registro de activos.

Brindar soporte en gestión informática y tareas administrativas.

Por lo tanto, el cargo combina conocimientos de análisis de información, organización administrativa y coordinación con equipos internos y externos.

Requisitos para aplicar a la convocatoria de trabajo

La Embajada Británica estableció condiciones específicas para las personas interesadas en participar en el proceso de selección. Estos son los principales requisitos:

Tener derecho independiente a vivir y trabajar en Colombia.

Ser ciudadano británico o de Australia, Canadá, Nueva Zelanda o Estados Unidos.

Haber residido y trabajado en uno de esos países durante a l menos seis meses en los últimos cinco años.

Contar con mínimo un año de experiencia en gestión de información sensible, incluida la elaboración y difusión de informes.

Tener dominio fluido del inglés y español, tanto hablado como escrito.

Contar con conocimientos prácticos de Microsoft Office.

Tener excelentes habilidades de organización, comunicación y gestión del tiempo.

Poseer conocimientos informáticos.

Contar con experiencia previa trabajando con agencias gubernamentales.

La convocatoria señala que tener una autorización de seguridad válida del Gobierno del Reino Unido sería una ventaja importante para el proceso de selección.

Las personas que estén interesadas pueden aplicar en el siguiente link: https://fco.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-1/brand-2/xf-5f3527af5ddb/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/27441-Sensitive-Information-and-Office-Manager-Cartagena/en-GB



