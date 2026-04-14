¿Cómo funcionarán las Finanzas Abiertas obligatorias en Colombia? Así cambian los CDT según expertos

Con la expedición del Decreto 0368 de 2026, el Gobierno, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), establece el marco legal de la transición hacia el modelo de Finanzas Abiertas.

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El nuevo modelo obliga a los bancos y entidades financieras a compartir la información de sus usuarios, bajo consentimiento previo. Según expertos, este cambio hace que la información financiera sea “interoperable”, permitiendo así decisiones más globales a los usuarios y productos pensados a medida de sus necesidades.

De acuerdo con el superintendente César Ferrari, este modelo potencia los tres atributos que fortalecen la competencia a favor del consumidor financiero: “precios libres, libre entrada y salida de los agentes e información simétrica”.

¿Qué cambia con el modelo de finanzas abiertas?

Con el nuevo decreto se formaliza la implementación de las Finanzas Abiertas, continuando lo formulado en la Circular Externa 004 de 2024.

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La SFC liderará la implementación y publicará el cronograma oficial en un plazo máximo de seis meses. Las entidades contarán con hasta 12 meses (prorrogables por seis más) para adaptarse, una vez expedidos los estándares técnicos.

La entidad se encargará de crear un conjunto de reglas, estándares y obligaciones que faciliten el intercambio seguro de la información financiera de las personas, utilizando herramientas como las interfaces de programación de aplicaciones (API) y otros métodos.

Todos los participantes, independientemente de su rol, como proveedores de datos o como terceros receptores de esta información, deberán validar la autorización del usuario para utilizar su información, el derecho a revocar el acceso a la misma y una explicación pertinente del uso de sus datos.

¿Cómo impacta al modelo de finanzas abiertas a los CDT en Colombia?

Expertos señalan que la apertura tecnológica que ofrecen este tipo de modelos ayuda a simplificar y reducir los trámites para la apertura de productos como los certificados de depósito a término (CDT).

En sentido, el flujo de datos interoperables entre entidades podría llevar, por ejemplo, a condiciones más competitivas con los CDT, eliminando la lógica habitual de renovar automáticamente con la misma entidad.

“[Las Finanzas Abiertas] permiten compartir información financiera de manera segura y con autorización del usuario, lo que reduce fricciones y hace más eficientes los procesos entre entidades”, señaló David Susa, cofundador de la fintech MejorCDT.

Otro factor que destaca el experto es que este tipo de esquemas ya se ha implementado en distintos países, como en Brasil, donde ha impactado la inclusión financiera y la bancarización de la mano de los neobancos y las fintech.

Consulte a continuación el Decreto 0368 de 2026 que formaliza la entrada en vigencia de las Finanzas Abiertas: