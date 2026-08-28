¿Es momento de invertir en CDT? Experto recomienda asegurar las tasas actuales antes de que bajen

En el marco de la versión número 60 de la convención Asobancaria, se ha generado expectativa sobre el rumbo de la economía tras la radicación del presupuesto de la nación para 2027.

Lea también: Cuánto paga un CDT por 1 millón de pesos en Colombia: Rentabilidad en agosto principales bancos

En lo que respecta a los Certificados de Depósito a Término (CDT) en un corto y mediano plazo, Carlos Correa, CEO y cofundador de MejorCDT, ofreció un análisis detallado sobre el impacto del nuevo presupuesto y las oportunidades de inversión para los ahorradores en Colombia.

El presupuesto para 2027 supera los 60 billones de pesos al último presentado por el gobierno de Gustavo Petro. Según Correa, este incremento refleja una realidad económica compleja. “Estamos hablando de un país en el que algunas regiones tienen que estar en reconstrucción y necesitan inversión del gobierno para volver a lo que eran antes, pero por otro lado, otras partes del gobierno que tienen que apretarse el cinturón”, señaló.

En este contexto, el experto aseguró que los ciudadanos deben evaluar cómo se traducen estos cambios en el rendimiento de sus ahorros.

CDTs y la proyección de las tasas

El CDT se ha vuelto uno de los productos de inversión más utilizados por las personas naturales. Actualmente, el Banco de la República mantiene su tasa de interés en 12 %, mientras que las mejores tasas de rentabilidad anual para los CDT se ubican en el 12.9 %.

Tal como advirtió Correa, aunque se registraron rentabilidades de hasta el 17 % anual, la tendencia actual apunta a la baja: “Hoy sabemos que las mejores tasas están en el 12.9% de rentabilidad anual, pero en el futuro puede que ya no estén igual de buenas”.

El experto invitó a los ahorradores a “considerar la oportunidad que tenemos para invertir en esas tasas antes de que bajen”.

Apostar al largo plazo

Para quienes ya poseen un CDT o están considerando abrir uno, la recomendación es mantenerlos, pero optar por plazos de vencimiento mucho más largos.

“Los CDT tienen una virtud muy grande y es que, una vez que los abres a una rentabilidad especial, significa que acuerdas con el banco esa rentabilidad; no te la van a cambiar hasta que se acabe el CDT y renegocies lo que pase en el futuro”, explicó.

Ante la posibilidad de que el Banco de la República reduzca las tasas de interés a niveles cercanos al 9%, los inversionistas están tomando medidas preventivas. “Los inversionistas sofisticados lo que están haciendo hoy es abrir CDT a 4 años, a 3 años y en algunos casos recibir las ganancias mensuales, que eso es algo que también se puede hacer con los CDT, casi como si fueran un arriendo”, detalló Correa.

“Aprovechar el largo plazo, atrapar estas tasas que están del 12% por encima y no las tasas que vivimos antes de la pandemia, que se parecían más al 8%”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 04:57 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: