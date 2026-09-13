Cédulas que deben declarar renta la semana del 14 al 18 de septiembre 2026: calendario y plazos

La declaración del impuesto sobre la renta es un requisito legal para toda persona natural que exceda en la totalidad de sus actividades un monto de más de 69.719.000 pesos o un registro de patrimonio de más de 224.096.000 pesos, para el año gravable 2025.

Por esto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estableció un calendario tributario oficial para facilitar la organización de los declarantes por medio de fechas específicas en las que, dependiendo de cómo finalice el número del documento de identidad, se realizará el proceso a las personas que apliquen.

¿Qué debe de tener en cuenta a la hora de declara renta?

Como recomendaciones a la hora de realizar el proceso de declaración de renta, debe verificar los topes de sus actividades económicas durante el año gravable 2025, teniendo en cuenta también la información de terceros que se expide para rectificar gastos en determinadas operaciones.

Debe tener su RUT actualizado, al igual que contar con toda la información verídica para evitar posibles irregularidades o trabas en el proceso, señalando la DIAN que los declarantes son los únicos responsables de que la información reportada sea correcta.

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¿Qué sucede si declara falsamente en el impuesto sobre la renta?

Si se incurre en esta conducta, estaría acarreando un delito según el artículo 434A del Código Penal colombiano, que estipula que:

Es delito mentir con deudas inexistentes.

Es delito declarar activos por un valor por debajo del que valen realmente.

Es delito omitir activos.

La denuncia la realizará formalmente la DIAN mediante el comité de calificaciones de peticiones especiales.

Enfrentando penas desde los 4 a 13 años de prisión con una multa adicional. Sin embargo, usted tiene la oportunidad de pagar los impuestos, sanciones o intereses.

Esto porque la acción penal puede extenderse hasta dos veces como límite; la tercera vez que usted vuelva a cometer el mismo delito, la pena por prisión no podrá evitarse, teniendo solamente el descuento en esta.

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¿Qué números de cédula declaran renta entre el 14 y 18 de septiembre?

De acuerdo con el calendario tributario fijado por la DIAN, estos son los documentos que, bajo los últimos dos dígitos del número de identidad o NIT, deben realizar el proceso de declaración de renta:

14 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 45 y 46.

cédulas terminadas en 45 y 46. 15 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 47 y 48.

cédulas terminadas en 47 y 48. 16 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 49 y 50.

cédulas terminadas en 49 y 50. 17 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 51 y 52.

cédulas terminadas en 51 y 52. 18 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 53 y 54.

Tenga en cuenta que fines de semana no son fechas hábiles.

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