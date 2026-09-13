¿Cuánto tiempo durará la demolición del puente de la calle 100 con séptima? Estimación de entrega

La ciudad desde el domingo 13 de septiembre iniciará el proceso de desmantelamiento del puente de la calle 100 con carrera séptima, esto, con el fin de adecuar uno nuevo con más capacidad de tránsito, ampliando los dos carriles que disponía por cuatro nuevos.

Adicionalmente, contará con deprimidos para vehículos particulares en tres sentidos (norte a sur, norte a occidente y occidente a sur), facilitando el acceso entre la calle 100, la nueva troncal de la avenida carrera 68 y el Corredor Carrera Séptima.

¿Cuánto tiempo durará la demolición del puente de la calle 100 con carrera séptima?

Se pronostica que este proceso dure aproximadamente dos meses a partir de la fecha, estando estipulada la finalización del desmantelamiento en el mes de noviembre.

¿Cuándo estará el nuevo puente de la calle 100 con carrera séptima?

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) pronosticó que la entrega de la nueva estructura tomará un año entre septiembre y diciembre. Además, dará un nuevo paso para la innovación de la malla vehicular de la capital, reemplazando el tradicional puente que acompañó a los bogotanos desde los años sesentas.

¿Cuáles desvíos se realizaran por el desmonte del puente de la calle 100 con carrera séptima?

Desde el 13 de septiembre, la calle 100 entre carreras Séptima y Novena A, así como los giros del puente, quedarán cerrados.

Adicionalmente, el IDU presentó cómo será la operación de la movilidad en este punto durante el proceso de intervención, que funcionara de la siguiente forma:

En el día , sobre la carrera Séptima, se mantendrán dos carriles de circulación por sentido.

, sobre la carrera Séptima, se mantendrán dos carriles de circulación por sentido. En la noche, operara un carril de circulación por sentido para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante el desmonte.

Complementario a esto, se establecieron seis sentidos en los cuales se mantendrá la movilidad en el sector a partir de las obras de desmonte, siendo estos los siguientes:

Recorridos sur – norte: podrá continuar por la Séptima o en la calle 94 podrá girar al occidente, donde se habilitan estas alternativas:

Tomar la carrera Novena hasta la calle 97A, girar al occidente, hasta la carrera Novena A, tomar la 100 al occidente y conectar con la carrera 11 al norte.

Tomar la carrera 11 hasta la calle 100 donde se debe girar al oriente, para acceder al retorno de la carrera Novena A, que permitirá regresar sobre la 100 para conectar nuevamente con la carrera 11.

Continuar por la calle 94, hasta conectar con la carrera 15.

Para reincorporarse a la carrera Séptima se puede girar al oriente en las calles 106, 116 o 127.

Recorridos sur – occidente: en la calle 94 se debe girar al occidente, donde se habilitan estas alternativas:

Tomar la carrera Novena hasta la calle 97A, girar al occidente, hasta la carrera Novena A, tomar la 100 al occidente.

Tomar la carrera 11 hasta la calle 100, hacer el giro a la izquierda para continuar al occidente.

Continuar hasta la carrera 15 y tomar al norte, para conectar con la calle 100 y allí al occidente.

Recorridos norte – sur: podrá continuar por la carrera Séptima o tomar las siguientes alternativas:

Tomar la carrera 11, en calles como la 127 o la 116 y desde allí conectar con la carrera 11 por la que se continuará hasta la calle 94, donde se puede girar al oriente, para reconectar con la carrera Séptima al sur.

Recorridos norte – occidente:

Sobre la carrera Séptima, tomar la calle 102 al occidente, luego la carrera 8a al sur y conectar con la calle 100 al occidente.

Recorrido occidente – norte:

Tomar el retorno al occidente ubicado en la calle 100 con carrera Novena A, para tomar la carrera 11 al norte. Para regresar a la carrera Séptima es posible hacerlo en la calle 106 al oriente.

Recorrido occidente – sur:

En la calle 100 con carrera 11 se debe girar al sur hasta la calle 94, para conectar con la carrera Séptima al sur.

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