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12 sep 2026 Actualizado 14:00

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¿Qué significa que una moto esté gemeliada? Es un delito y puede traer problemas judiciales

Le contamos qué puede pasar si su moto está “gemeliada” y cómo puede evitar que esto pase.

¿Qué significa que una moto esté gemeliada? Es un delito y puede traer problemas judiciales

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¿Qué significa que una moto esté gemeliada? Es un delito y puede traer problemas judiciales
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En la actualidad, son muchas las formas en las que los delincuentes trabajan para su beneficio. Una de las modalidades en las que afectan a las personas que tienen automotores como vehículos o motos es clonando sus placas y otros datos de estos, lo que causa varios problemas judiciales. Aquí le contamos qué puede hacer en estos casos.

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¿Qué significa que una moto esté gemeliada?

Una moto está gemeliada cuando circula de manera ilegal con la misma placa, número de chasis y número de motor de otra motocicleta que sí es legal y original.

Esta es una práctica delictiva que también es conocida como clonación vehicular o falsedad marcaria, se realiza copiando la identidad de un vehículo legítimo para ponérsela a uno de procedencia dudosa o robada.

Es una modalidad muy utilizada para cometer delitos y que las multas vayan a la placa de la moto original, causándole problemas a la persona que aparezca como dueña de ese vehículo.

Consecuencias legales y patrimoniales

Comprar una moto gemeliada en Colombia tiene algunas consecuencias legales para quien la compra:

  • Inmovilización de la moto: cuando se detecta la adulteración, la moto queda inmovilizada en patios oficiales.
  • Pérdida total de la inversión: la moto no se puede traspasar a nombre de quien la compra, no se puede vender legalmente, no se puede asegurar.
  • Investigación penal: bajo el Código Penal Colombiano, recibir un vehículo adulterado puede tipificarse como receptación (artículo 447). Tendrá que probar su buena fe con la factura de compra, la trazabilidad del vendedor y el debido peritaje previo.

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¿Cómo puede verificar la procedencia del vehículo o de la moto que va a adquirir?

Lo primero que debe hacer es llevarlo a la SIJÍN: antes de concretar una compra, allí un técnico en identificación de automotores certificará su originalidad.

Ante cualquier eventualidad o desconfianza, consulte con los peritos en la sala técnica de identificación de automotores para asegurar la originalidad del vehículo o de la moto.

Para hacer la debido verificación puede ingresar a la página de la Policía (https://www.policia.gov.co) para agendar una cita, cumplir con los requisitos necesarios y la documentación requerida.

¿Qué debe hacer ante este caso?

Ante la complejidad y el riesgo de esta modalidad delictiva, la principal recomendación de las autoridades es verificar periódicamente el estado de las placas en el SIMIT y el RUNT, realizar los trámites únicamente ante organismos de tránsito autorizados, y denunciar de inmediato ante la Fiscalía cualquier irregularidad o indicio de clonación. La prevención y la verificación constante son, por ahora, la mejor defensa contra el gemeleo de placas.

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Marylin León

Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

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