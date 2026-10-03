Presidente De La Espriella entregó su segundo salario a dos causas sociales en Montería
El mandatario destinó su sueldo a apoyar a 92 jóvenes que viajarán a Europa y a mujeres que enfrentan el cáncer de mama.
El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que entregó su segundo salario para respaldar dos iniciativas sociales en Montería, relacionadas con oportunidades para jóvenes y con la lucha contra el cáncer de mama.
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De acuerdo con el mandatario, los recursos fueron destinados a apoyar el viaje a Europa de 92 jóvenes que obtuvieron esta oportunidad para ampliar sus horizontes y a acompañar a mujeres que enfrentan esta enfermedad.
“Mi sueldo como Presidente no me pertenece: le pertenece a las causas que de verdad transforman vidas”, afirmó De La Espriella.
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El jefe de Estado señaló que estas dos causas representan, según sus palabras, “esperanza y futuro”, y destacó el acompañamiento a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama.
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“La palabra empeñada se honra con hechos. El Tigre tiene palabra y la cumple siempre”, agregó el presidente.