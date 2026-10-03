Presidente De La Espriella entregó su segundo salario a dos causas sociales en Montería

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que entregó su segundo salario para respaldar dos iniciativas sociales en Montería, relacionadas con oportunidades para jóvenes y con la lucha contra el cáncer de mama.

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De acuerdo con el mandatario, los recursos fueron destinados a apoyar el viaje a Europa de 92 jóvenes que obtuvieron esta oportunidad para ampliar sus horizontes y a acompañar a mujeres que enfrentan esta enfermedad.

“Mi sueldo como Presidente no me pertenece: le pertenece a las causas que de verdad transforman vidas”, afirmó De La Espriella.

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El jefe de Estado señaló que estas dos causas representan, según sus palabras, “esperanza y futuro”, y destacó el acompañamiento a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama.

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“La palabra empeñada se honra con hechos. El Tigre tiene palabra y la cumple siempre”, agregó el presidente.