Indemnizaciones de la ADRES por accidentes de tránsito: requisitos y ¿quiénes pueden reclamarlo?

Al momento de presentarse un siniestro vial, se evalúan de forma inmediata las condiciones de salud de los involucrados para poder realizar el proceso de activación del SOAT y responder de esta manera con los gastos médicos y demás procedimientos necesarios para la valoración integral respectiva para cada persona.

En determinados casos, producto de la gravedad en las heridas o lesiones, se pueden presentar muertes o discapacidades permanentes que de alguna u otra manera generan daños en la calidad de vida de las personas cercanas a la víctima, de tal manera que estos cobros a favor se realizan para mitigar el impacto económico destructivo generado por el incidente.

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¿Cómo reclamar indemnización por incapacidad permanente o muerte con la ADRES?

Para poder acceder a este recurso económico, es necesario que en el momento del accidente de tránsito el vehículo involucrado no presente el SOAT vigente o el automotor se clasifique como carro fantasma.

De modo que, en caso de que el vehículo sí cuente con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), esta póliza responderá directamente por lo sucedido, por lo que no se podrá solicitar esta compensación ante la ADRES.

Adicionalmente, bajo otros casos, se podrá aplicar para este beneficio, teniendo en cuenta que se trate de un evento terrorista y/o evento catastrófico de origen natural.

Para reclamar el beneficio, puede realizar el trámite virtualmente por el portal web de la ADRES o en los puntos presenciales que dispone la entidad, sujeto a horarios de atención.

Al solicitar el procedimiento ante la ADRES, se debe contar con documentación que respalde la veracidad del caso.

¿Qué documentación se necesita para acceder a la indemnización de la ADRES?

Según la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) esta es la documentación solicitada por la entidad:

En casos de víctimas mortales y gastos funerarios: FURPEN - Formulario Único de Reclamación

Epicrisis o resumen clínico de atención, si la víctima fue atendida antes de su fallecimiento

Registro Civil de Defunción

Certificado de inspección técnica del cadáver o certificado de la Fiscalía General de la Nación

Documentos que acrediten vínculo con el reclamante (matrimonio, unión marital, nacimiento)

Copia de Documento de identidad del reclamante

Certificado de manifestación sobre existencia de otros beneficiarios con igual o mejor derecho

Certificación bancaria vigente (máximo 3 meses)

En casos de incapacidad permanente: Dictamen de pérdida de capacidad laboral en firme

Certificado del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (para causas provocadas en desastres naturales)

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¿Cómo se realiza el proceso de validación?

Luego de contar con la anterior documentación y de realizar el inicio del proceso se contaran con los siguientes pasos de verificación:

El beneficiario diligencia el formulario de reclamación (FURPEN) y adjunta los soportes correspondientes. Se le informa al beneficiario el número de radicación para hacer seguimiento. Se evalúa la reclamación presentada: revisión de la información entregada en el formulario y los documentos presentados como soporte. Se realiza la notificación al reclamante. En caso favorable, dentro del mes siguiente se gira la indemnización a la cuenta bancaria registrada por el beneficiario. Si el resultado es desfavorable, puede presentar una apelación dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación, adjuntando el formulario FURPEN diligenciado junto con los soportes.

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Información para tener en cuenta en el proceso de reclamación la indemnización

La ADRES estipula dos tipos de entrega del beneficio que se establecerá de acuerdo al tiempo en el que se inició con el tramite.

Si la reclamación o solicitud se generó entre el 9 de junio de 2015 y el 18 de mayo de 2023, el plazo será de tres años contados a partir de la fecha de fallecimiento de la víctima o de el dictamen de pérdida de capacidad laboral.

Si la reclamación o solicitud se generó a partir del 19 de mayo de 2023, el plazo será de 18 meses contados a partir de la fecha de fallecimiento de la víctima o de el dictamen de pérdida de capacidad laboral.

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