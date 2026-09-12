De la Espriella dio una semana a MinDefensa y MinJusticia para someter a ‘Pinocho’, jefe de las ACSN

Sigue la fuerte ofensiva militar del Gobierno nacional contra los grupos armados ilegales en el país. Su último gran golpe fue la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, quien era señalado como máximo cabecilla de la subestructura Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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Tras su caída, el Gobierno ha insistido en que continuará con el resto de cabecillas y grandes líderes de los grupos armados que no se entreguen; incluso, el mismo presidente Abelardo de la Espriella les ha pedido que se entreguen, un llamado que ha calado en algunos que han anunciado que se enregarían.

Uno de ellos es Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias ‘Pinocho’ y quien es jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Este sábado se conoció una entrevista que habría tenido con la periodista Salud Hernández para la revista Semana desde la clandestinidad. En su conversación, Pinocho dijo que estaría dispuesto a entregarse a las autoridades, siempre y cuando se cumpla con una regla específica, que se expida una ley de sometimiento que les permita establecer con claridad unas reglas claras jurídicas para quienes decidan y quieran abandonar las armas.

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¿Qué respondió el presidente Abelardo de la Espriella?

A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella respondió fuerte a la petición de alias ‘Pinocho’. En su mensaje, dio un plazo de una semana al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Justicia para lograr el sometimiento del jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Asimismo, recordó su posición frente a los acuerdos con los grupos armados. “Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde”.