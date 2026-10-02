3.500 negocios afectados por el terremoto recibirán apoyo para recuperar su actividad

La recuperación de los negocios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto comenzó con la puesta en marcha de la llamada ‘Ruta Milagro’, una iniciativa que busca apoyar a 3.500 establecimientos afectados por la emergencia.

El programa contempla diferentes tipos de ayuda, dependiendo de las condiciones de cada negocio. 500 establecimientos con daños graves recibirán apoyo para recuperar su infraestructura, incluyendo obras civiles, mobiliario y equipos.

Los otros 3.000 negocios recibirán activos productivos, como mobiliario, elementos para los puntos de venta y otros equipos necesarios para retomar o fortalecer su actividad comercial.

Además de estas ayudas, los comerciantes tendrán acompañamiento en temas como manejo de las finanzas, ventas, digitalización y productividad.

“Con ‘La Ruta Milagro por las Tiendas’ queremos acompañar a los comerciantes desde el primer día de la recuperación para que vuelvan a abrir sus puertas, recuperen sus ingresos y construyan negocios más fuertes y preparados para el futuro. Porque reconstruir una tienda es también ayudar a reconstruir el proyecto de vida de quienes están detrás de ella”, afirmó Sergio Rincón, presidente de Bavaria.

¿Cómo será el diagnóstico y acompañamiento en este proyecto?

El proceso comienza con la caracterización y diagnóstico de cada establecimiento, para identificar sus principales necesidades y definir el tipo de apoyo que requiere.

La iniciativa es desarrollada por Bavaria, el Gobierno Nacional e iNNpulsa Colombia, y hace parte de una inversión anunciada de 12.000 millones de pesos para apoyar a los negocios afectados por la emergencia.

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“Esta es una buena noticia para 3.500 comerciantes y sus familias. Con ‘Ruta Milagro’ pasamos del anuncio a la acción y aceleramos la recuperación de los negocios afectados por la emergencia”, dijo Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo.

Así sera el apoyo para las familias afectadas por el sismo

Detrás de estos establecimientos también están las familias que dependen de sus ingresos. De acuerdo con la información entregada por los organizadores, en promedio, de cada tienda dependen cuatro personas.

“El objetivo es que no solo vuelvan a abrir, sino que puedan sostenerse, crecer y seguir generando oportunidades para sus familias y comunidades”, concluyó Mónica Moreno, directora de iNNpulsa Colombia.

La intervención busca entonces que los comerciantes puedan recuperar sus negocios, volver a generar ingresos y mantener su actividad económica en las comunidades afectadas.