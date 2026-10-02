Gobierno inicia demolición de viviendas para avanzar en doble calzada hacia Buenaventura

TRANSPORTE

La construcción de la Vía Alterna Interna de Buenaventura entró en una nueva etapa. Durante el Congreso de Colfecar 2026, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció que “ayer se iniciaron las obras de demolición de las viviendas que se compraron para iniciar la doble calzada de la vía alterna interna” y para dar paso a la construcción de la doble calzada.

Pues el anuncio se refiere a una intervención de aproximadamente 12 kilómetros, de acuerdo con lo explicado por la ministra, y hace parte de las obras previstas para mejorar la conexión terrestre con el puerto de Buenaventura, uno de los principales corredores para el transporte de carga del país.

¿Qué se está construyendo?

La intervención corresponde a la Vía Alterna Interna de Buenaventura, dentro del corredor Buga-Loboguerrero-Buenaventura. El objetivo es mejorar el acceso de los vehículos de carga al puerto y reducir la presión que actualmente soporta la movilidad en Buenaventura.

La Agencia Nacional de Infraestructura confirmó que ya comenzó una fase de construcción de 10 kilómetros, correspondiente a las unidades funcionales 2, 3 y 4 del proyecto Buga-Buenaventura. De ese tramo, 6,5 kilómetros corresponden a segunda calzada y 3,5 kilómetros a la puesta a punto de la vía existente. El proyecto también incluye obras complementarias y un parqueadero para tractocamiones.

Además en la intervención de Noguera, la ministra explicó que la obra contempla además un patio para vehículos de carga y una zona de servicios, con capacidad para atender cerca de 350 tractocamiones.

Una obra que llevaba años con obstáculos

Uno de los puntos centrales del anuncio de la ministra fue explicar por qué una obra que ya contaba con contratación y financiación no había avanzado al ritmo esperado.

Según Noguera, entre los obstáculos estaban trámites, licencias, permisos y dificultades con algunas comunidades, situaciones que habían terminado retrasando la ejecución de obras que, según dijo, ya estaban contratadas.

“Las obras que nos pedían ya están contratadas, ya están financiadas y simplemente por problemas de trámites, de licencias, de permisos y de problemas con las comunidades (...) no avanzan”, explicó la ministra.

Ahora, con el inicio de las demoliciones de los predios adquiridos, el Gobierno ya empieza a liberar el espacio necesario para continuar con la construcción.

El plazo anunciado para la doble calzada

Noguera aseguró ante los transportadores que el compromiso es que la construcción de la doble calzada esté terminada en aproximadamente dos años.

La obra tiene relevancia para el transporte de carga porque hace parte del corredor que conecta el centro del país con Buenaventura. La ANI señala que la intervención de la Vía Alterna Interna busca reducir los tiempos de desplazamiento y aliviar el tráfico de la malla vial urbana, y reporta que las obras iniciadas beneficiarán directamente a unos 365.000 habitantes de Buenaventura.

De igual forma, cabe decir que el proyecto Buga-Buenaventura registra actualmente un avance general de 32,59 %, según la ANI, y contempla intervenciones para mejorar la conexión del suroccidente del país con el principal puerto del Pacífico.