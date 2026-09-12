Grupo Energía Bogotá busca llegar a bolsa de Estados Unidos con ADRs

El Grupo Energía Bogotá (GEB) dio un paso para buscar presencia en los mercados financieros de Estados Unidos. La Junta Directiva de la compañía convocó para el próximo 28 de septiembre una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la que se discutirá la posibilidad de solicitar el registro ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) y avanzar hacia un eventual listado en una bolsa de valores estadounidense mediante un programa de American Depositary Receipts (ADRs).

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La propuesta hace parte del plan estratégico de la empresa y, de ser aprobada y autorizada por los organismos correspondientes, podría darle al GEB acceso a una base más amplia de inversionistas internacionales.

La compañía también espera que el proceso contribuya a aumentar la liquidez de su acción y abra nuevas alternativas de financiación para respaldar sus planes de crecimiento. “Este es un paso histórico con el buscamos avanzar en el cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo de la Sociedad”, afirmó Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá.

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El GEB aseguró que mantendrá informado al mercado sobre los avances de un proceso que busca elevar sus estándares de gobierno corporativo, control y gestión, y posicionar a la compañía entre los emisores colombianos con presencia en mercados internacionales.