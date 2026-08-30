Capturan en Santa Marta a ‘Fe Fe’, cabecilla financiero de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

La Policía Nacional capturó en Santa Marta a Adolfo José Granados Latorre, alias ‘Daniel’ o ‘Fe Fe’, señalado como financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) y uno de los principales dinamizadores de actividades de extorsión y desplazamiento forzado en Magdalena.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Daniel’ sería hombre de confianza de alias ‘Pinocho’, máximo cabecilla de las ACS, y tendría bajo su responsabilidad la administración de recursos obtenidos mediante actividades criminales, principalmente narcotráfico y extorsión, destinados al sostenimiento de los componentes armados de la organización.

El presidente Abelardo De La Espriella destacó la captura como un golpe directo a las finanzas de las ACS y aseguró que la ofensiva estará dirigida no solo contra sus integrantes, sino también contra sus fuentes de financiación. “Vamos detrás de los criminales, pero también detrás de su plata. Sin dinero no hay armas, no hay expansión territorial y no hay capacidad para aterrorizar a las comunidades”, afirmó.

El mandatario advirtió además que las operaciones continuarán contra las estructuras responsables de extorsionar a comerciantes y al sector turístico, desplazar familias y ejercer control territorial mediante amenazas en Magdalena.