Festival Cordillera 2026: conozca los cierres y desvíos en Bogotá y los horarios de ingreso

Este fin de semana, el Parque Simón Bolívar de Bogotá vuelve a ser escenario de uno de los eventos más esperados por los capitalinos: el Festival Cordillera, el cual espera cerca de 36.000 visitantes nacionales e internacionales.

Para esta edición, el Festival Cordillera rendirá homenaje a las aguas del sur durante dos días con presentaciones de artistas emblemáticos de la música en español y latinoamericana.

Ricky Martin, Sean Paul, Andrés Calamaro, Cultura Profética, Caifanes, Andrés Cepeda, Dread Mar I, entre otros, estarán presentando sus canciones más populares y poniendo a bailar a los asistentes.

Cierres y desvíos en Bogotá

El acceso peatonal principal será por la avenida de la Esmeralda (Transversal 60, sobre el parque Virgilio Barco) donde se hace un primer filtro de boletería; de allí las y los asistentes se dirigen hacia el acceso de la zona de su boleta, lo cual es indicado por la logística del evento.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones y/o cierres viales en inmediaciones del Parque Simón Bolívar, sitio donde se desarrollará el evento:

Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60 : cierre total de la calzada sur, 08:00 p. m. del 11 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre.

: cierre total de la calzada sur, 08:00 p. m. del 11 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre. Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60: cierre total de ciclorruta costado sur, 00:00 horas del 12 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre.

cierre total de ciclorruta costado sur, 00:00 horas del 12 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre. Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60 : cierre total de sendero peatonal costado sur, 00:00 horas del 12 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre.

: cierre total de sendero peatonal costado sur, 00:00 horas del 12 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre. Glorieta avenida calle 63 por avenida carrera 60: carril lento de la conectante occidente a sur, 10:00 p. m. del 11 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre.

carril lento de la conectante occidente a sur, 10:00 p. m. del 11 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre. Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53: cierre total de la calzada occidental, 00:00 horas del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre.

cierre total de la calzada occidental, 00:00 horas del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre. Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53: cierre total de ciclorruta costado occidental, 00:00 horas del 12 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre.

cierre total de ciclorruta costado occidental, 00:00 horas del 12 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre. Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53: cierre total de sendero peatonal costado occidental, 00:00 horas del 12 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre.

cierre total de sendero peatonal costado occidental, 00:00 horas del 12 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre. Avenida carrera 60 entre la transversal 59A y la avenida calle 63: cierre total de la calzada oriente, 00:00 horas del 12 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre.

cierre total de la calzada oriente, 00:00 horas del 12 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre. Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A: cierre carril norte de la calzada norte, 07:00 p. m. del 12 de septiembre a 06:00 a. m. del 13 de septiembre.

cierre carril norte de la calzada norte, 07:00 p. m. del 12 de septiembre a 06:00 a. m. del 13 de septiembre. Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A: cierre carril norte de la calzada norte, 07:00 p. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre.

Horarios para el ingreso al Parque Simón Bolívar

Este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, el Parque Simón Bolívar abrirá a las puertas desde la 1:00 p. m. y el inicio del primer show se contempla para dar inicio desde las 2:15 p. m en los escenarios Cordillera y Cotopaxi.

La cita es en el parque Simón Bolívar, ubicado en la calle 63 #60-14.

Programación