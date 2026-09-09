Bogotá lanza nueva ruta de vivienda: así funcionará el subsidio para mejorar su casa

De fondo: Imagen ilustrativa de un conjunto de apartamentos y al frente un logo de la Secretaría del Hábitat de Bogotá (Cortesía: Secretaría del Hábitat) / A la izquierda hay una imagen de referencia de una persona recibiendo unas llaves de una casa, símbolo de una compra de vivienda (Crédito: Getty Images)

Colombia

La Secretaría Distrital del Hábitat presentó la Gran Ruta de la Vivienda, una estrategia del Plan de Vivienda “Mi Casa en Bogotá” que busca acercar a los ciudadanos diferentes alternativas para comprar, arrendar o mejorar sus viviendas.

La iniciativa, liderada por la Alcaldía de Bogotá, tendrá actividades entre septiembre y diciembre en diferentes localidades de la ciudad, con ferias, jornadas de mejoramiento, tomas de salas de ventas y convocatorias.

“Mejora tu Cuota”: el nuevo apoyo para mejorar vivienda

Uno de los primeros anuncios de la Ruta es “Mejora tu Cuota”, una alianza entre el Distrito y Credifamilia para facilitar la financiación de obras de mejoramiento de vivienda.

El programa combina un crédito destinado a realizar las obras con un subsidio mensual que ayuda a cubrir parte de la cuota. De acuerdo con la información entregada por el Distrito, los beneficiarios podrán recibir:

Entre $231.000 y $291.000 mensuales.

Durante 36 meses.

El apoyo estará destinado a facilitar el pago de un crédito para el mejoramiento de la vivienda.

La secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, explicó que el propósito es llevar estas alternativas directamente a los barrios.

“Detrás de cada vivienda hay una familia que quiere vivir mejor. Por eso llevamos la Gran Ruta de la Vivienda a los barrios de Bogotá, para acercar soluciones a quienes quieren comprar, arrendar o mejorar su vivienda. Hoy comenzamos con ‘Mejora tu Cuota’, una alternativa para que más familias puedan hacer las mejoras que llevan tiempo esperando”.

Por su parte, Luis Eduardo Cuéllar, presidente de Credifamilia, señaló que la alianza busca atender a hogares que requieren recursos para realizar remodelaciones y acabados.

“Muchos hogares bogotanos necesitan remodelar o hacer los acabados de su vivienda y no necesariamente tienen la capacidad para lograrlo. Por eso, nos vinculamos a ‘Mejora tu Cuota’ como entidad financiera aliada de la Alcaldía de Bogotá, poniendo a disposición nuestro crédito de mejoramiento de vivienda y nuestro ecosistema de aliados especializados en remodelación y comercios de materiales”.

Una ruta con actividades hasta diciembre

La Gran Ruta de la Vivienda continuará durante los próximos meses con diferentes programas y convocatorias dirigidos a ciudadanos que buscan alternativas para acceder o mejorar su vivienda.

Entre las actividades anunciadas están:

Arriendo Solidario: del 7 al 23 de septiembre.

Ahorro para mi Casa: del 6 al 8 de octubre.

Gran Feria PRUMS: 28 y 29 de noviembre.

Celebración del subsidio número 42.000: 16 de diciembre.

La Secretaría del Hábitat indicó que la programación busca acercar la oferta institucional a diferentes sectores de Bogotá y facilitar que más ciudadanos conozcan las alternativas disponibles dentro del Plan de Vivienda “Mi Casa en Bogotá”.