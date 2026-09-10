Proyecto Accesos Norte II en Bogotá recibe financiación por 1,2 billones de pesos

El proyecto Accesos Norte Fase II alcanzó un cierre financiero por $1,2 billones, el cual permitirá avanzar con la ejecución de esta iniciativa de infraestructura vial que busca mejorar la movilidad y conectividad entre Bogotá, la Sabana Centro y los municipios ubicados al norte del país.

La propuesta fue respaldada por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), JPMorgan Chase & Co. y MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group), entidades que aportaron al esquema de financiación del proyecto.

De acuerdo con los responsables del proyecto, este resultado ratifica la solidez financiera, técnica e institucional de Accesos Norte Fase II y refleja la confianza de entidades financieras en la obra.

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Proyecto Accesos Norte Fase II cuenta con recursos para avanzar

También contó con el respaldo de los accionistas del proyecto, Ashmore, Grupo Ethuss y OHLA, cuyo acompañamiento, según la información entregada, fue fundamental para consolidar las condiciones necesarias para avanzar en su ejecución.

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Cabe mencionar que, hasta el momento, ya comenzaron los cerramientos y se adelantan las labores de ahuyentamiento de fauna, un proceso obligatorio que debe realizarse antes de que puedan ingresar las máquinas y comenzar las obras.