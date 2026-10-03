Alerta en Bogotá: El 20% de los adolescentes es víctima de violencia sexual digital

Esta semana inicia retorno progresivo a colegios en Cundinamarca / Gobernación de Cundinamarca

En un debate de control político de la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá, los cabildantes encendieron las alarmas por la creciente vulnerabilidad de los menores en internet. Según cifras de UNICEF citadas en la sesión, el acceso a internet supera el 95% en adolescentes, siendo los celulares el canal principal de exposición.

El panorama es crítico: 1 de cada 5 adolescentes en Colombia ha sufrido abusos y explotación sexual digital en el último año, lo que equivale a unos 860.000 menores afectados. Las modalidades más comunes son la extorsión mediante la difusión de imágenes íntimas, ofertas de dinero a cambio de contenido sexual y la recepción de material explícito no deseado.

El vacío legal y el desafío de la IA

La concejal María Clara Name alertó sobre la falta de protocolos en los colegios para frenar la circulación de imágenes sexuales falsas creadas con inteligencia artificial (IA). La situación se agrava por la dispersión de estadísticas y un vacío jurídico estructural: el ciberacoso no está tipificado como un delito independiente en el país.

Por esta razón, las denuncias deben procesarse bajo conductas como constreñimiento ilegal, injuria o violación de datos. En lo corrido de 2026, Bogotá registró 866 víctimas de acoso sexual tradicional; el 83% fueron mujeres y la cuarta parte, menores de edad.

Restricción de pantallas en las aulas

Ante la crisis, la Administración Distrital había anunciado hace unas semanas la estrategia “Reconectarnos Para Aprender”. Esta política implementará la regulación estricta del uso de celulares y pantallas en los establecimientos educativos, formación en alfabetización digital para el cuerpo docente y guías pedagógicas para que las familias prevengan riesgos desde el hogar.

El Cabildo cerró la sesión exigiendo la unificación de bases de datos gubernamentales para rastrear y judicializar eficazmente estas redes delictivas.