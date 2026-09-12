Inicia el desmonte del puente de la calle 100: estas son las vías afectadas

Desde este domingo 13 de septiembre comienza el desmonte progresivo del puente vehicular de la Calle 100 con Carrera Séptima, se realizará una nueva estructura que tendrá el doble de capacidad, pasará de dos a cuatro carriles. El proyecto tambien contempla la construcción de pasos deprimidos para vehículos particulares, que permitirán mejorar la conexión entre la Avenida 68 y el corredor de la Carrera Séptima.

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Con el inicio de las obras, la Calle 100, entre las carreras Séptima y Novena A, quedará cerrada, al igual que todos los giros del puente actual. En la Carrera Séptima se mantendrán durante el día dos carriles por sentido, sin embargo, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana la circulación se reducirá a un carril por sentido, mientras se realizan las labores de corte y desmonte de la estructura.

El proceso de desmonte comenzará con el retiro del asfalto, las barandas, postes de iluminación, barreras de tráfico y otros elementos del puente. “Posteriormente se utilizará hilo diamantado para cortar el concreto y el acero de las vigas y columnas, una técnica que busca reducir el ruido y las vibraciones. Se estima que el desmonte tardará unos dos meses y que la construcción del nuevo puente tomará cerca de un año”, detala el director del IDU, Orlando Molano.

Para quienes necesiten movilizarse por la zona habrá diferentes alternativas. Los conductores podrán utilizar las carreras Novena, 11 y 15, además de las calles 94, 100 y 102, dependiendo de su recorrido. También funciona temporalmente un carril de la Carrera 11, entre las calles 94 y 100, en sentido sur-norte. La calzada lenta del costado sur de la Calle 100, entre la Carrera Séptima y la Carrera 8A, operará en doble sentido para facilitar el acceso de residentes y comerciantes.

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En cuanto al transporte público, durante las obras continuarán operando 25 rutas de TransMiZonal y una ruta dual, la K86, los domingos y festivos. Además, cinco paraderos fueron reubicados o unificados para garantizar el acceso seguro de los usuarios. Las autoridades recomiendan consultar las rutas en TransMiApp, revisar la señalización, planear los recorridos con anticipación y salir con tiempo para evitar mayores afectaciones en la movilidad.