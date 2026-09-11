Festival Cordillera 2026: TransMilenio habilitó rutas especiales para la movilidad en Bogotá

Los asistentes al Festival Cordillera 2026 contarán con una operación especial de transporte público para facilitar su regreso a casa al finalizar las jornadas del evento, que se llevarán a cabo este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá.

TransMilenio informó que, durante ambos días, se habilitarán tres rutas especiales de TransMiZonal después del horario habitual de operación. Los servicios tendrán como punto de partida la calle 53 con carrera 66A y estarán dirigidos hacia Unicentro, Septimazo y la avenida 1 de Mayo.

La medida busca facilitar la movilidad de los miles de asistentes que se espera lleguen al parque durante el fin de semana.

¿Cuáles son las rutas especiales de TransMilenio?

Los servicios especiales estarán disponibles para la salida del Festival Cordillera y tendrán los siguientes destinos:

Unicentro

Septimazo

Avenida 1 de Mayo

Las tres rutas partirán desde la calle 53 con carrera 66A, una vez finalice la operación habitual y de acuerdo con la dinámica de salida de los asistentes.

Opciones para llegar al Festival Cordillera

Además de la operación especial para el regreso, TransMilenio recordó que existen alternativas de transporte público para llegar al Parque Simón Bolívar.

El sistema troncal cuenta con 26 rutas disponibles durante sus horarios habituales de operación en las estaciones:

Salitre – El Greco

– El Greco CAN – British Council

– British Council Movistar Arena

A estas opciones se suman más de 33 rutas de TransMiZonal con paraderos ubicados en inmediaciones del parque, principalmente sobre la avenida carrera 68 y la calle 53, con conexiones hacia diferentes sectores de la ciudad.

Rutas TM y SITP para Festival Cordillera Ampliar Rutas TM y SITP para Festival Cordillera Cerrar

Recomendaciones para los asistentes

TransMilenio recomendó a quienes utilicen el sistema durante el Festival Cordillera planificar con anticipación sus desplazamientos y tener en cuenta las condiciones de operación durante el fin de semana.

Entre las recomendaciones están:

Mantener recargada la tarjeta tullave antes de iniciar el viaje.

Planificar los desplazamientos a través de TransMiApp.

Consultar los canales oficiales de TransMilenio para conocer información actualizada sobre la operación.

Seguir el canal oficial de WhatsApp del sistema.

Jaime Monroy, subgerente de operaciones de TRANSMILENIO S.A., señaló que la operación especial busca facilitar la movilidad de los asistentes al evento.

“Nuestra operación especial nos permite facilitar el regreso a casa de miles de asistentes al Festival Cordillera de manera rápida a precios justos. Invitamos a la ciudadanía a usar el transporte público de Bogotá para regresar a casa después de los grandes eventos de ciudad”.

El Festival Cordillera 2026 se realizará durante el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. La operación especial de TransMi estará enfocada en atender la salida de los asistentes una vez concluyan las actividades del evento.