¿Quién estaría detrás del asesinato del intendente Pinilla en Bogotá?: Policía entregó detalles

Bogotá D.C

La Policía Metropolitana de Bogotá reveló nuevos detalles del asesinato del intendente de la Sijin, Edilberto Pinilla Cárdenas en medio de labores de investigación por un triple asesinato horas antes en la localidad de Ciudad Bolívar.

“Podemos decir que son del grupo común organizado ‘La Plancha´ que delinque en Ciudad Bolívar que trafica estupefacientes. Es un grupo delincuencial que tenemos reconocido porque hemos capturado a varios de ellos. Ayer justamente habíamos capturado a alias ‘Miguel’ por un doble homicidio que había ejecutado en febrero de este año", aseguró el comandante de la Policía, el general Giovanni Cristancho.

Luego del crimen del uniformado, las autoridades desplegaron un plan candado en toda la localidad ubicada en el sur de Bogotá y lograron capturar a tres personas que estarían detrás del hecho.

“Uno de los acompañantes del intendente reconoce a estas personas e incautamos tres armas de fuego, dos revólveres y un arma artesanal”, precisó el general.

Reconocimientos del intendente

El intendente Edilberto Pinilla Cárdenas era muy reconocido en la institución, pues llevaba 19 años en la Policía Nacional. A lo largo de los años obtuvo tres condecoraciones y 57 felicitaciones por sus labores investigativas.

Pinilla tenía 39 años y era oriundo del departamento del Tolima. Estaba casado y tenía un hijo de 9 años.