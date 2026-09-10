Senado votará el 15 de septiembre la moción de censura contra el ministro de Vivienda

La plenaria del Senado fijó para el próximo martes 15 de septiembre, a las 3:00 de la tarde, la votación de la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

La iniciativa surgió a raíz de los cuestionamientos a la actuación del funcionario durante la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto, así como por el viaje que realizó a Santa Marta en medio de la tragedia.

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Durante el debate, la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, cuestionó la gestión del ministro y aseguró que las prioridades del Gobierno no se habrían ajustado a las necesidades generadas por el terremoto.

“Jaime Andrés Beltrán se fue de vacaciones y no solo eso, cuando presenta la nueva versión de presupuesto resulta que el Ministerio de Vivienda es como si no hubiera habido terremoto”, afirmó Pedraza.

La congresista también cuestionó que, a su juicio, el presupuesto presentado por el Gobierno no reflejara un cambio en las prioridades de inversión tras la emergencia.

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Desde otra orilla, la senadora María Irma Noreña, del Partido de la U, defendió la actuación del ministro y destacó la respuesta del Gobierno en las zonas afectadas.

“Creo, ministro, que sus acciones demuestran que hubo dirección, articulación y presencia territorial a tiempo. Quiero manifestarle a este Congreso que hay un propósito superior y es garantizar que la reconstrucción de Colombia avance con rapidez”, señaló.

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Por su parte, el ministro Jaime Andrés Beltrán volvió a referirse a su viaje a Santa Marta y reiteró sus disculpas por lo ocurrido.

“Como lo dije una, dos y hoy por tercera vez, si alguien se sintió ofendido, mil disculpas. Pero es que pedir disculpas es la grandeza de aquellos que tienen el carácter y la caballerosidad de ponerle la cara al país”, afirmó Beltrán.

El jefe de la cartera de Vivienda también defendió la respuesta del Gobierno durante las primeras horas de la emergencia y aseguró que hubo presencia en diferentes departamentos.

“Recorrimos Chocó, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda, eso lo logramos el primer día. Pero en la semana del 10 al 16, nuestra responsabilidad como ministro de Vivienda fue articular a lo que hoy condenan como los privados con el sector público”, sostuvo.

Ahora, la plenaria del Senado deberá definir el próximo martes si respalda o no la moción de censura promovida contra el ministro de Vivienda.