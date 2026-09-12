Incendio en un hogar de ancianos en Chile deja 16 muertos y 10 heridos

Un incendio en un hogar de ancianos dejó 16 muertos, según informó este sábado el municipio de Pitrufquén, en la región de la Araucanía, al sur de Santiago de Chile.

Las llamas comenzaron la noche del viernes hasta las primeras horas del sábado cuando fueron extinguidas. “Expresamos nuestro dolor y consternación ante el fallecimiento de 16 personas mayores en este siniestro”, señaló el municipio en un comunicado.

En Pitrufquén, a 640 km al sur de la capital Santiago, se movilizaron de inmediato equipo municipal de salud, seguridad pública, bomberos y carabineros, señaló la alcaldesa de la localidad Jacqueline Romero.

En el hogar de ancianos había un total de 26 adultos mayores.

Diez ancianos sobrevivieron y fueron trasladados al hospital del lugar, agregó la autoridad en una declaración difundida por las redes sociales municipales.

“Es una situación que nos llena el alma de mucha pena, de mucho dolor. Hemos estado (...) haciendo contención a las familias”, aseveró Romero.

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Imágenes difundidas en las redes sociales muestran enormes llamaradas elevándose por encima del inmueble y vistas a distancia debido a la oscuridad de la noche.

Decenas de bomberos llegaron al lugar con carros cisternas para disparar agua y acabar con el fuego. Aún se desconocen las causas del siniestro.

“Nos encontramos ejecutando diligencias, entre otras, además del trabajo del sitio de suceso, de efectuar indagaciones para los efectos de determinar el origen y la causa del incendio, así como descartar la intervención de terceras personas en este”, reportó a medios locales el fiscal asignado al caso, Jorge Granada.