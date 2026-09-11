El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, visitará el municipio de Quimbaya, Quindío

Armenia

El presidente de la República, Abelardo De la Espriella visitará hoy el municipio de Quimbaya, Quindío luego de un mes del terremoto y al ser la localidad más afectadas por el sismo del 10 de agosto.

El mandatario nacional se espera que arribe al municipio luz del Quindío sobre las 10 de la mañana, donde estará presente en la entrega de banco de materiales y bonos de ayuda inmediata en Club Siglo XX.

Luego sobre las 11:10 a. m. visitará el Centro Hogar Santo Domingo Savio y Geriátrico Consentidos de Jesús.

Y al mediodía visitará el Parque de la Cultural Agropecuaria, Panaca donde posterior al recorrido dará a conocer los anuncios para el Quindío en materia de reconstrucción.

Cabe recordar que, según datos oficiales en Quimbaya, 4988 familias resultaron damnificadas, 500 viviendas destruidas por el terremoto, 2000 viviendas urbanas y rurales afectadas, una persona fallecida.

Medidas de seguridad por visita presidencial

La alcaldía de Quimbaya ha expedido medidas especiales de seguridad por la visita presidencial este viernes 11 de septiembre

De 6 de la mañana a 6 de la tarde en todo el perímetro urbano del municipio de Quimbaya no podrá circular vehículos que transporte escombros y cilindros a gas, en el mismo horario no podrán transitar motocicletas con parrillero hombre

Además, está prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes y el uso de drones a dos kilómetros alrededor del presidente de la república, estas medidas son temporales y preventivas en el municipio de Quimbaya.