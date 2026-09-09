Miércoles 9 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Siguen aumentando los racionamientos de agua en el departamento del Quindío debido a la dramática reducción del caudal de ríos y quebradas, ya son dos municipios con racionamientos

Las suspensiones temporales programadas hacen parte de las acciones adoptadas por Empresas Públicas del Quindío, EPQ para proteger las fuentes hídricas y garantizar la continuidad del servicio en los municipios donde se registra una mayor disminución de los caudales.

El fenómeno de El Niño continúa generando efectos sobre las fuentes hídricas del departamento del Quindío, con una disminución significativa de las lluvias y de los caudales que abastecen los sistemas de acueducto.

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Ante este escenario, Empresas Públicas del Quindío ha venido implementando diferentes medidas operativas y preventivas con el propósito de garantizar la disponibilidad del recurso y mantener la prestación del servicio a sus usuarios.

Desde hace aproximadamente un mes y medio, la empresa inició suspensiones temporales nocturnas en algunos municipios, como una estrategia para permitir la recuperación de los niveles de los tanques de almacenamiento y administrar de manera responsable el recurso disponible.

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El gerente de EPQ, José Alejandro Guevara indicó que “Actualmente, se mantienen suspensiones programadas en Filandia entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., mientras que en Circasia se han establecido horarios temporales de suspensión entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., debido principalmente a la reducción del caudal del río Roble.

La empresa también realiza un monitoreo permanente de las fuentes que abastecen los municipios donde presta sus servicios, con el fin de determinar oportunamente si es necesario adoptar, mantener o modificar medidas de regulación del servicio.

En municipios como Montenegro, Quimbaya, La Tebaida, Génova, Pijao y Buenavista, aunque algunas fuentes presentan disminuciones en sus caudales, actualmente se mantiene la continuidad del servicio y no se han establecido suspensiones temporales adicionales.

Más información Martes 8 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

De manera especial, la empresa solicita a los usuarios de los municipios donde actualmente se presentan suspensiones temporales que, durante los periodos de restablecimiento del servicio, eviten el acaparamiento y consuman únicamente el agua que necesitan.

Un consumo excesivo puede provocar que los tanques de almacenamiento se reduzcan rápidamente y generar mayores dificultades para garantizar la continuidad del servicio.

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Ante la baja ocupación del municipio de Salento no se registra racionamiento de agua a pesar de las actuales condiciones climáticas

Y es que antes del 10 de agosto que ocurrió el terremoto, el municipio más turístico del Quindío anunció racionamiento nocturno debido a la disminución de los caudales lo que no permitía un óptimo suministro de agua.

El alcalde de la localidad, Santiago Ángel Morales explicó que tras la contingencia fue evidente la disminución de visitantes lo que permitió levantar la restricción para recuperar la normalidad en el consumo del recurso hídrico.

Sostuvo que a pesar de las altas temperaturas que se registran en el municipio no se presenta dificultad en el suministro porque no cuentan con una máxima ocupación por lo que cuentan con una robusta oferta hídrica.

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La Empresa de Energía del Quindío, EDEQ atendió ayer martes 8 de septiembre en la tarde, daños en la infraestructura eléctrica ocasionados por los fuertes vientos

Los vientos provocaron daños en la infraestructura eléctrica debido a la caída de ramas, árboles y otros objetos sobre las redes de energía.

Estas condiciones pueden ocasionar situaciones de riesgo para la comunidad, por esta razón EDEQ recomienda a la comunidad para que adopten medidas de prevención que contribuyan a proteger su seguridad: Reportar daños sobre la red eléctrica a través de la línea 115. No intentar mover ramas, árboles, láminas, avisos u otros objetos que hayan caído sobre las redes de energía.

Además, No acercarse ni tocar cables, postes o cualquier infraestructura eléctrica que se encuentre en el suelo o presente condiciones anormales. Mantenerse a una distancia segura del lugar y esperar la llegada del personal técnico de la empresa. EDEQ invita a la ciudadanía a reportar casos relacionados con afectaciones del servicio al 115 o al 01800910115, o a través de Volty EDEQ (+57) 4 590 6421.

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CRQ hace un llamado a prevenir incendios forestales en el Quindío

Imágenes registradas por el equipo técnico de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) evidencian el evento que se presentó ayer martes en la vereda La Topacia, sector La Coca, en el municipio de Génova donde se quedó en evidencia una quema no controlada que están prohibidas en este momento

Ante esta situación, la CRQ recuerda a la comunidad que las quemas en zonas rurales están prohibidas y hace un llamado a evitar cualquier práctica que pueda generar incendios y afectar nuestros bosques, fuentes hídricas, fauna, flora y comunidades.

La prevención es fundamental para proteger nuestro territorio. Un incendio forestal puede extenderse rápidamente y generar impactos ambientales que tardan años en recuperarse.

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Empresas Públicas de Armenia realizará hoy miércoles 9 de septiembre una suspensión programada del servicio de acueducto en el Sector Hidráulico 20, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, con el propósito de adelantar labores de revisión y mantenimiento interno de la estación macromedidora que abastece esta zona.

Durante el desarrollo de los trabajos se verá afectado el servicio para los suscriptores de La Alameda, El Retiro, Palmas de la Calleja, Quintas de San Julián, Quintas de San Sebastián, Coinca, Condominio Coinca, Rincón del Retiro, C/ Real, Netania, Alameda del Norte, Castellón y Coinca.

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La Personería Municipal de Armenia continúa haciendo seguimiento a la atención de la emergencia.

En una mesa de trabajo con la Procuraduría y diferentes dependencias de la Alcaldía, se revisaron las acciones implementadas tras el sismo del 10 de agosto: ayudas humanitarias, gestión del riesgo, viviendas e instituciones educativas afectadas, escombros, recursos, contratación y atención a comunidades étnicas.

Desde la Acción Preventiva 012, la Personería llamó a fortalecer los procesos y garantizar respuestas oportunas a la ciudadanía.

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El sector gastronómico del Quindío pidió al Gobierno Nacional medidas de apoyo para enfrentar el impacto económico que dejó el terremoto y la fuerte caída en el flujo de visitantes.La situación fue expuesta durante una reunión entre representantes de ACODRES capítulo Quindío y el representante a la Cámara Jesús Bedoya, quien conoció las dificultades que enfrentan restaurantes y establecimientos vinculados al turismo.Carlos Elizalde, presidente de Cotelco Quindío, señaló que antes del sismo se proyectaba una ocupación hotelera cercana al 78 %, pero posteriormente esta cayó hasta el 14 %, afectando a toda la cadena turística, incluido el sector gastronómico.Ante este panorama, los empresarios solicitaron alivios que les permitan cumplir con obligaciones como nómina, arriendos, servicios públicos, impuestos y créditos, mientras se recupera el flujo de visitantes.TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

“En el Quindío no solamente hay daños de mampostería: hay daños económicos”, afirmó Bedoya, quien aseguró que llevará las inquietudes del sector ante el Gobierno Nacional.El congresista sostuvo que la prioridad debe ser proteger el tejido empresarial y avanzar en la reactivación de una economía que genera empleo y representa una de las principales apuestas del departamento.

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El 60% de la zona rural del municipio de Salento resultó afectado por el terremoto, desde la alcaldía esperan recursos del orden nacional para avanzar en la reconstrucción

A un día de cumplirse un mes del terremoto que impactó a varias regiones del país, el alcalde del municipio de Salento Santiago Ángel Morales indicó que se registraron 857 afectaciones que quedaron incluso reportadas en el registro único de damnificados.

Explicó que dichas afectaciones fueron en el 60% de la zona rural y el restante en el orden municipal por lo que actualmente están a la espera de las herramientas del orden nacional con el fin de otorgar recursos clave para la reconstrucción.

Fue claro que desde la administración municipal han atendido lo urgente por lo que han entregado ayudas humanitarias a los afectados mientras se logran las soluciones concretas. Reconoció que ha sido alto el impacto para el municipio turístico tras el terremoto puesto que contaban con una ocupación al 90%, sin embargo, advirtió que después del 10 agosto registraron cancelaciones masivas.

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Llegaron de Santa Marta 12 toneladas de ayudas humanitarias para las familias afectadas por el terremoto

Colchonetas, elementos de aseo, medicamentos, alimentos no perecederos y alimento para mascotas hacen parte de esta importante ayuda que llegó desde la capital del Magdalena y será organizada y entregada a las familias damnificadas en diferentes barrios de Armenia, de acuerdo con las necesidades identificadas durante la atención de la emergencia post terremoto.

La iniciativa fue gestionada por Bleydis Pérez, gestora Social de Santa Marta, quien, junto con la Administración Distrital y los habitantes de la ciudad caribeña, promovió la recolección de estos elementos con un propósito claro: acompañar a las familias cuyabras que hoy enfrentan las consecuencias de la emergencia y contribuir a su proceso de recuperación.

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Miguel Ángel Grisales Suárez, representante del Pacto Histórico por el Quindío, anuncia que radicará proyecto de Ley para la atención del riesgo de desastres naturales.

En la instancia de la segunda sesión de la Comisión Bicameral Accidental para el Seguimiento a la Atención de las y los Damnificados, Grisales Suárez solicitó de manera puntual que la sesión en el Quindío, de esta comisión, se realice en el municipio de Quimbaya.

Además, el congresista del Pacto Histórico por el Quindío sostuvo que la reconstrucción de los barrios populares debe ser a través de alianzas público populares.

Grisales Suárez señaló que el decreto de emergencia económica no puede ser excusa para seguir endeudando al país, ya que existen herramientas tributarias para este tipo de atención.

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Gracias a articulación entre Gobierno del Quindío y Hospital Mental de Filandia, 1679 personas han sido atendidas en etapa post terremoto

Cuidar lo que no se ve después del terremoto del 10 de agosto es también una de las misiones de la gobernación del Quindío que gracias a un trabajo articulado con el Hospital Mental de Filandia viene fortaleciendo la protección de la salud mental del departamento.

El gerente del Hospital Mental de Filandia, Juan Carlos Patiño explicó que, a través del Plan Operativo en Salud Mental, liderado junto con la secretaría de Salud del departamento, se han atendido mediante llamada telefónica 987 personas que han sido escuchadas y asesoradas por cinco profesionales especializados en sicología.

Así mismo 692 personas han consultado a través de las jornadas presenciales que se han adelantado en municipios como Filandia, Quimbaya, Armenia, Montenegro, Calarcá, Génova y Buenavista.

Sólo en Armenia, se ha brindado acompañamiento sicosocial a 177 damnificados que residen en el albergue temporal del Coliseo del Sur y en visitas al parque del barrio La Mariela y Manuela Beltrán, así como a personal médico del mismo Hospital Mental.

En Quimbaya esta atención se ha otorgado a trabajadores de la salud del Hospital Sagrado Corazón de Jesús y a 69 personas ubicadas en los dos albergues temporales.

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En Caracol Radio Armenia seguimos escuchando a los empresarios y empresas del Quindío y como están respondiendo a la emergencia por el terremoto del 10 de agosto.

En esta oportunidad hablamos con el director administrativo de la Caja de Compensación Familiar, Comfenalco, Quindío, José Fernando Montes y todos los programas, proyectos, subsidios, alivios y demás para los trabajadores afectados por el terremoto

Subsidio de vivienda de emergencia. Director Comfenalco: a raíz del terremoto obviamente hubo una adición a los recursos del subsidio para poder llegar obviamente a más población afectada.

Hasta el 25 de septiembre hemos abierto las postulaciones para nuestros trabajadores afiliados, categoría A y categoría B para que se postule al subsidio tanto de mejoramiento de vivienda como de arrendamiento.

Y agregó “El subsidio de mejoramiento de vivienda va de conforme a mejoramiento en sitio urbano y en sitio rural. En sitio urbano tenemos un subsidio que se otorga de 31.500.000 pesos. En sitio urbano estamos entregando un subsidio de 38.500.000 pesos. El subsidio de arrendamiento es un subsidio que nosotros vamos a otorgar también para las personas afectadas por el terremoto y durante 6 meses vamos a entregar hasta un hasta 1.050.000 pesos mensuales”

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En cualquiera de los dos escenarios, tanto el subsidio de arrendamiento como el mejoramiento de vivienda, es menester que el beneficiado tenga un aporte del 10% del mismo. Ejemplo, si encontramos un subsidio de arrendamiento de 800 000 pesos ¿Sí? Entonces, Comfenalco aporta 720.000 y el beneficiario un aporte de 80.000 pesos.

Los requisitos, obviamente las personas lo van a poder conseguir en nuestra página www.comfenalcoquindio.com en el link de vivienda, ahí van a encontrar cuáles son los requisitos, tanto para el mejoramiento, tanto para el subsidio de arrendamiento.

Alivios para quien tiene crédito con la caja. Director Comfenalco: ese beneficio ya está en funcionamiento y básicamente es hay son dos tipos de beneficio. Es para quienes hoy tiene un crédito vigente, nosotros les estamos otorgando un periodo de gracia. Un periodo de gracia de 3 meses. Ese periodo de gracia se le otorga a quien lo solicita.

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Por eso es importante y es que la persona que quiera acceder a ese a ese a ese periodo de gracia, tiene que hacernos la solicitud escrita y a partir del momento de la solicitud empiezan a correr los 3 meses en los cuales obviamente la persona va a poder mejorar su bolsillo en la medida que va a tener unos recursos adicionales por lo menos durante ese tiempo.

Y para quienes están solicitando un crédito nuevo, estamos otorgando una tasa de lo estamos entregando con una tasa de interés del 5% para categoría A y B y 7% para categoría C, obviamente también al igual subsidios de arrendamiento, los subsidios de mejoramiento, es importante la a la gente decirle quienes estén interesados y acerquen porque también nuestros recursos son limitados

El director de Comfenalco, José Fernando Montes y los Kits nutricionales y de mercado y explicó “Con la anuencia del Consejo Directivo. Nosotros vamos a entregar 1000 millones de pesos, en mercados. Y vamos a entregar 1000 millones de pesos en kits nutricionales para niños entre 2 y 10 años.

Vale la pena resaltar que esos kits no son excluyentes, el kit y el mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando en una familia hay pequeños entre 2 y 10 años podrán recibir tanto el mercado como el número de kits tan dependiendo del número de pequeños que haya en familia.

José Fernando Montes, director Comfenalco, Quindío, nosotros estamos otorgando con estos todo con estos subsidios que una cifra de 18.600 millones de pesos.

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¿Cómo están las sedes y los servicios de Comfenalco luego del terremoto? Director, Este edificio administrativo en el que aquí estamos en el centro de Armenia no tuvo mayor daño. Algunas cositas mínimas de mampostería, entonces nosotros desde el segundo día estamos trabajando normalmente.

El Crea que es el Instituto de Educación tuvo daños de mampostería, es un edificio nuevo, pero pues digamos que afortunadamente también el terremoto nos mostró lo bien que quedó porque estructuralmente no tuvo una la más mínima afectación. Entonces, digamos que como estamos con servicio de estudiantes es necesario, eso ha generado mucho temor en algunos, entonces estamos trabajando remoto.

Aquí, por ejemplo, en el edificio tenemos algunos cursos que están haciéndose y estamos eh acudimos a la virtualidad, pero yo creo que, en 10, 15 días nosotros ya estamos ingresando a nuestros estudiantes al instituto. Entonces, el instituto fueron daños de mampostería, estructuralmente quedó intacto.

Donde sí tuvimos daño estructural, fue en el parque Soledén, en el área del restaurante del parque. ¿Eso qué ha hecho? Eso ha hecho que haya sido necesario reubicar ese restaurante en varios lugares, como los auditorios, en la parte inferior y qué va a pasar y es que ya estamos a la espera de que nos entreguen el estudio de sismo de vulnerabilidad de ese restaurante que seguramente va a dar o para reforzamiento o para demolición y en cualquiera de los dos casos va a estar un buen tiempo, unos buenos meses, creeríamos que no menos de un año por fuera de servicio.

Claro, ¿y el colegio también bien? El colegio sí quedó perfecto. Los daños que hubo fueron sobre todo de tejas, pero el colegio sí está funcionando, el Caipi que es el centro de atención integral a la primera infancia está funcionando normal.

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Las droguerías, Director Comfenalco, la droguería uno que es la que queda sobre la carrera 15, la droguería uno obtuvo daños de mampostería, pero daños importantes, no estructurales. Es un local que nosotros tenemos arrendado y ya lo que estamos haciendo es mientras se los arreglos de mampostería, digamos que no estamos funcionando. Todos los servicios se están prestando en la tres, que es la que está ubicada aquí al interior del edificio.

Pero creemos también que en unos 15 o 20 días ya estamos nuevamente prestando servicios en la droguería de la carrera 15 que es la droguería uno.

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Este año no habrá feria escolar de Comfenalco, pero si kits escolares. Director Comfenalco: tenemos una situación y es que ya entrábamos a la trigésima séptima versión de la feria escolar y estuvimos prestándola en el lugar donde habitualmente funcionó el Club América. Pero yo creo que ya toda la ciudadanía sabe que ese lugar fue vendido por el Club ese propietario de esas instalaciones a un particular.

De eso fue hace un poco más de 2 meses, desde entonces hemos venido buscando un local apropiado, adecuado tanto en espacio como en tiempo y precio. Y realmente ha sido muy supremamente difícil encontrar en Armenia locales que el que nosotros generalmente estamos requiriendo locales para la feria escolar durante el tiempo de que estructuramos la feria, hasta que empezamos el servicio pueden correr cuatro o cinco meses, ese es el tiempo que nosotros necesitamos para rentar el espacio.

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Hoy los espacios que hay en Armenia primero son espacios mucho más pequeños, estamos hablando de cerca de 900 m, lo que nosotros requerimos. Hoy en Armenia hay espacios mucho más pequeños y el local que por el que nos piden menor tiempo es 2 años de renta y fuera de eso son cifras astronómicas.

Entonces, digamos que también fue comentado al consejo y pues este año nosotros no es que vayamos a dejar de prestar ese servicio, seguiremos entregando los kits escolares, y eso es importante que los oyentes lo sepan, o sea La feria escolar frente a espacio físico va a terminarse, pero nosotros destinaremos los mismos 35.000 kits escolares que del año pasado para entregarlo a nuestros beneficiarios, que son niños hasta los 18 años, 364 días.

Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un kit escolar único anteriormente vale la pena también es que, al padre, al afiliado y al les entregaba hasta un monto para que dentro de la feria hicieran la compra con ese bono escolar. Hoy vamos a entregar el bono escolar, es un kit único igual para todos y los estaremos entregando ya más adelante.

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El ministerio de educación se comprometió a girar recursos para atender la emergencia por el terremoto en la universidad del Quindío donde hubo afectación del 60% del campus

Así lo confirmó el rector de la Uniquindío, Luis Fernando Polanía luego de reunión virtual con el viceministro de educación superior Camilo Noguera Pardo

El rector explicó “el viceministerio se comprometió con nosotros a apoyarnos con el 1% del deducible lo que cuesten los daños de la reconstrucción, asimismo con el aporte de unas tablets y de un recurso para la conectividad que necesitan nuestros estudiantes para garantizar la continuidad académica”

Y añadió “nosotros hicimos una caracterización, respondieron más de 10,500 personas, entre ellos un poco más de 9,600 estudiantes y ahí pudimos identificar las necesidades reales de ellos en el sentido de conectividad y tablets para poder hacer ese esa continuidad académica”

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El Representante a la cámara de cambio radical por el Quindío John Edgar Pérez durante debate sobre el presupuesto nacional reiteró la importancia de las obras estratégicas del Quindío necesitan recursos, seguimiento y voluntad del Gobierno Nacional.

Entre ellas “El Aeropuerto Internacional El Edén necesita avanzar en su Plan Maestro.

La doble calzada Armenia–Montenegro–Quimbaya–Cartago debe continuar. La vía Armenia–Calarcá necesita los recursos para terminar lo que se quedó a mitad de camino.

Y la doble calzada Calarcá–La Paila es una obra fundamental para la competitividad del Quindío y de Colombia.

El congresista indicó “No podemos aceptar que proyectos tan importantes para nuestro departamento queden frenados por falta de recursos o decisiones, el Quindío merece obras terminadas, conectividad y desarrollo.

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Hoy, con ediles y sector transporte, continúan mesas de concertación para definir el pico y placa en el norte de Armenia

Hoy miércoles, 9 de septiembre, la alcaldía continúa con las mesas de concertación alrededor de la implementación del pico y placa en el cuadrante norte de la ciudad, una zona comprendida entre la calle 2 y la calle 10 norte, sobre dos de los principales corredores viales: la avenida Bolívar y la avenida Centenario.

La jornada de diálogo será extensa y contará con la participación de líderes comunales, ediles y representantes del sector transporte, quienes han manifestado su interés en aportar observaciones, propuestas y sugerencias frente a la medida que se proyecta implementar en este sector de la capital quindiana.

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En ocho días se definiría el pico y placa al norte de Armenia, gremios exaltaron las mesas de diálogo ante la polémica por el impacto para el comercio

Recordemos que toda una polémica se ha generado en la ciudad por el anuncio de la Alcaldía de Armenia sobre ampliar a dos dígitos el pico y placa en la zona norte debido a la contingencia de movilidad por las obras del intercambiador vial.

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada dijo que fue clave el pronunciamiento de los gremios para frenar la puesta en marcha de la medida que impactaría negativamente al comercio como está inicialmente planteada que es de 7 de la mañana a 7 de la noche.

Destacó que es muy importante por parte de la administración municipal que permitan el diálogo para lograr sustentar la posición de los gremios respecto a que no debe ser todo el día sino en horas de mayor tráfico. Exaltó que en ocho días definen el tema por lo que aspiran se tengan en cuenta las inquietudes con el objetivo de no perjudicar al comercio de esta importante zona de la ciudad.

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Nuevos semáforos fueron instalados en el sector norte de Armenia con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad. Fueron 20 en total, de los cuales 12 intersecciones son peatonales y 8 vehiculares ya están en funcionamiento en el cruce sobre la avenida Centenario y la calle 19 norte que conecta con el sector de La Castellana.

Los equipos de trabajo avanzan en la terminación de los andenes en los sectores de El Rincón del Retiro y Netania, además de otras actividades necesarias para completar este frente de obra. La Secretaria de Infraestructura, Isabel Ortiz Cortés, realiza seguimiento permanente a la ejecución, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y garantizar que las actividades se desarrollen de manera adecuada hasta la culminación del proyecto.

De manera paralela, la demarcación vial se adelanta durante las horas de la noche, con el objetivo de reducir los cierres y evitar traumatismos en el flujo vehicular.

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La gobernación del Quindío, a través del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío (IDTQ), informa a la comunidad que se realizará el cierre temporal de la vía Arrayanal – Salento los días miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, entre las 8:30 a. m. y las 11:30 a. m., con el propósito de adelantar trabajos de señalización vial en este corredor.

El director del IDTQ, Uriel Enoc Ortiz Díaz, explicó que estas obras hacen parte de las acciones adelantadas para fortalecer las condiciones de seguridad de quienes transitan por las vías del departamento.

Durante las jornadas de intervención, los usuarios podrán utilizar como vía alterna el corredor El Bosque – Palestina – El Ocaso – Salento y viceversa, por lo que se recomienda a conductores y demás actores viales planificar sus recorridos con anticipación y atender las indicaciones dispuestas por la autoridad de tránsito.

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El festival de la trucha en el municipio de Salento busca reactivar la economía post terremoto

Tras el terremoto el impacto ha sido grande para los municipios turísticos del departamento debido a la baja demanda de personas lo que afecta la dinámica económica.

Precisamente el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada se refirió a la nueva edición del festival de la trucha que busca fortalecer el comercio local donde son 41 restaurantes los que participarán y cada uno con una propuesta de trucha insignia por $28.000.

Resaltó que la idea es que la comunidad visite a los comerciantes y disfrute de una trucha especial como es con café, a la naranja entre muchas otras preparaciones por eso extendió el llamado para que disfruten del festival y aporten a la reactivación.

En ese mismo sentido el alcalde del municipio de Salento, Santiago Ángel Morales enfatizó que es clave el apoyo de la cámara de comercio para impulsar iniciativas como la del festival de la trucha que permiten fortalecer la dinámica económica y apuntar a la reactivación que tanto requiere el municipio tras el terremoto.

Informó que ya cuentan con el 90% de las actividades turísticas por lo que es fundamental promocionar el destino tanto a nivel local como nacional. Dijo que a la par del festival de la trucha también contarán con actividades como la media maratón entre montañas donde ya están 1.700 inscritos lo que impactará positivamente al municipio.

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Finalmente, una de las participantes es Helena Salazar de Delicius Helena ubicado en el recinto gastronómico del municipio y manifestó que este tipo de espacios son muy importantes para visibilizar el trabajo del comercio que ha resultado impactado por lo vivido el pasado 10 de agosto.

Resaltó que es fundamental que la comunidad apoye al recinto entendiendo que son muy antiguas en el proceso de la trucha puesto que antes se encontraban a las afueras del parque, pero fueron reubicadas en este recinto.

Dijo que participarán con una trucha de café combinando dos productos característicos del departamento y con un patacón que es el mejor acompañante por eso extendió la invitación especial a todas las personas para que los apoyen en este festival y permanentemente para reactivarse.

Vale anotar que en el año 2025 se vendieron más de 4.000 platos y todos los participantes se pueden encontrar en www.festivaldelatrucha.com.

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En deportes, en medio del dolor de familiares, amigos, periodistas y exfutbolistas se cumplieron en Armenia las exequias del exfutbolista Jorge Enrique Bermúdez en la parroquia del Espíritu Santo en la capital del Quindío.

En su red social Jorge Hernán Bermúdez el hijo del exfutbolista escribió “Querido viejo, ya nos dejaste y descansas en paz. Siempre serás parte de mí y de toda la hermosa familia que dejas. Gracias por ser mi motivo, mi orgullo y el motor que empujó mi vida. Tus valores, tu alegría y cariño estarán presentes siempre con nosotros. Te amamos y te vamos a extrañar muchísimo. Hasta siempre”

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De otro lado, los paradeportistas del departamento continúan con su preparación rumbo a los Juegos Paranacionales 2027. En esta ocasión, los deportistas de paranatación Jhonkarly Álvarez y Juan Ángel Arévalo participaron en el 1.er Torneo Clasificatorio a Juegos Paranacionales 2027, realizado el pasado fin de semana en Ibagué, Tolima. Como resultado destacado, ambos sellaron su clasificación y representarán al Quindío en la gran cita deportiva.