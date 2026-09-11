Ligia perdió una de sus extremidades por el terremoto en Quimbaya, Quindío, clama atención en salud

Armenia

Caracol Radio Armenia llegamos hasta el municipio de Quimbaya, uno de los más afectados por el terremoto en el Quindío y tenemos una historia impactante de una de las afectadas, doña Ligia Martínez que está aquí con nosotros y su hija Sandra Murillo Martínez.

Doña Ligia el día del terremoto salía de su vivienda, no esta, no, en la zona donde ella vivía, aquí en la Carrilera en Quimbaya y cuando el terremoto la casa por donde ella pasaba se le vino encima y desafortunadamente por ese episodio y tantas horas atrapadas, perdió una de sus extremidades.

Doña Ligia, gracias por recibir a Caracol y cómo fue ese momento “cuando yo pasaba por el derrumbe que yo la casa encima. Cuando me cayó encima y estando con mucho dolor, siempre se demoraron mucho para sacarme”

¿Y cómo fue ese momento después en el hospital que desafortunadamente le dan la noticia que no puede tener su pierna más? muy horrible, muy duro, no pudo ocultar las lágrimas.

Sandra Murillo Martínez, usted que es la hija que ha estado al lado de su mamá, ¿cómo ha sido este mes de atención, de solidaridad también porque pues le han ayudado mucho?

Pues la verdad, mucha gente nos ha ayudado, gracias a Dios, que ha sido la gente de varias partes y de acá de Quimbaya.

Bueno, lo otro es la atención en salud y eso queremos contarlo a nivel nacional. Es de ASMET SALUD la señora, no ha recibido una sola atención en un mes porque todo ha sido particular, Sandra.

Sandra: Sí, todo ha sido particular, eso una amiga enfermera que ha venido a hacerle las curaciones todos los días porque del hospital no, ni de ASMET SALUD que hayan mandado, no, todo es ha sido parte de una amiga.

Vanessa Porras

Doña Ligia, por supuesto salvó su vida, pero perdió un bien preciado como es uno de sus extremidades inferiores. Doña Ligia, ¿qué llamado hacer para que le sigan colaborando?

“que me colaboren para la pierna y todo, para el tratamiento, para el dolor, Muchas gracias.

Sandra, ¿qué llamado hacer porque el tema de la vivienda y demás, ¿qué les han dicho sobre la casa?

Pues la verdad, hay una muchacha amiga de Medellín nos contactó y que para ver si le podían colaborar con una casita para mi mamá, según eso ella tenía que contactarse con el alcalde a ver si le ayuda con el terreno. Pues ahí están, ahí están esperando a ver qué pueden hacer. El digamos que la muchacha dijo que tocaba esperar y que cualquier cosa ella me avisaba.

Pues son las historias que hemos encontrado a un mes del terremoto, el de doña Ligia que salvó su vida y por supuesto hoy está contándola, pero que perdió una de sus extremidades por el terremoto en el Quindío.