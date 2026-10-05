Expectativa por la puesta en marcha de la Fuerza de Tarea Urano

Norte de Santander

El epicentro de coordinación y reacción de las autoridades será el municipio de Aguachica en el departamento del Cesar, pero sus acciones estarán orientadas a controlar el sur de esa región y la zona del Catatumbo.

El gobierno nacional, el ministerio de la Defensa han encomendado una misión muy clara a las tres fuerzas operativas que se encargarán de controlar el robo de hidrocarburos en esta zona del oriente colombiano.

La responsabilidad de esta Fuerza de Tarea Urano serán el Ejército Nacional, La Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

El presidente Abelardo de la Espriella manifestó recientemente “quiero una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, coordinada con Ecopetrol, la Fiscalía General de la República y demás autoridades competentes, para atacar de manera integral esta economía criminal”.

En este sentido, precisó que cada mes se robarían aproximadamente 123.700 barriles de productos refinados –gasolina, diésel y nafta–, importados o producidos por Ecopetrol.

Sostuvo que hay un elemento adicional que agrava aún más esta situación: estos combustibles se utilizan como insumos en el procesamiento de cocaína.

Por ello, instruyó que “debemos determinar cuánto del combustible robado termina en las cadenas del narcotráfico y qué organizaciones están detrás de su adquisición y transporte”.

Al respecto, el Jefe de Estado reveló que los delincuentes estarían utilizando las llamadas ‘caravanas de la muerte’ para cargar, transportar y escoltar el combustible robado, movilizando hasta 600 vehículos, muchos de ellos con destino a Catatumbo.