Laboratorio para procesamiento de cocaína fue desmantelado en Santiago, Norte de Santander

Golpe a las finanzas del ELN en Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, atribuido al Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, fue desmantelado en el municipio de Santiago, Norte de Santander.

La operación fue adelantada por soldados del Gaula Militar Norte de Santander, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en la vereda El Páramo.

Durante el procedimiento fueron hallados 760 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 292 galones de cocaína en solución, 3.548 galones de insumos líquidos y 395 kilogramos de insumos sólidos.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, la infraestructura contaba con cinco hornos microondas, una planta eléctrica y diferentes herramientas, equipos y maquinarias utilizadas para el procesamiento del estupefaciente.

Las autoridades señalaron que, según labores de inteligencia militar, esta estructura del ELN financiaría la instalación y operación de estos laboratorios con recursos obtenidos mediante secuestro y extorsión a la población civil y al gremio de comerciantes de la región.

El Ejército también indicó que el laboratorio representaba una fuente de ingresos ilícitos superior a 5.000 millones de pesos mensuales para esta estructura armada.

Con este operativo, las autoridades buscan afectar las finanzas del Frente Juan Fernando Porras Martínez y su capacidad para sostener actividades relacionadas con el narcotráfico y otros delitos en Norte de Santander.