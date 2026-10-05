Siguen denuncias por irregularidades de tránsito contra vehículos venezolanos en Villa del Rosario

Villa del Rosario

A pesar de las múltiples acciones por parte de diferentes gremios en zona de frontera, donde se alerta por presuntas irregularidades que estarían cometiendo agentes de tránsito en el Área Metropolitana de Cúcuta en contra de los vehículos venezolanos que llegan a la ciudad y que esto está afectando el comercio colombiano, desde la frontera aseguran que nada ha cambiado y los atropellos continúan.

De acuerdo con William Gómez, analista en temas fronterizos, hay nuevos casos de conductores venezolanos que llegaron a Colombia y que habrían sido objeto de multas y procedimientos que, según su denuncia, no estarían ajustados a las condiciones particulares de movilidad fronteriza.

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Gómez aseguró que estas nuevas denuncias están documentadas a través de videos.

“Con prueba en mano y funcionario grabado, les voy a demostrar que siguen los alféreces de tránsito de Villa del Rosario estafando, multando y, por supuesto, cometiendo arbitrariedades y procedimientos ilegales e irregulares contra los vehículos o las personas venezolanas que cruzan la frontera, incumpliendo los acuerdos binacionales”.

Denuncian nuevas multas a vehículos venezolanos

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Según la denuncia de este analista en temas fronterizos, un familiar suyo, quien, según explicó, ingresó a territorio colombiano con la documentación del vehículo al día y sin permanecer de manera continua en Colombia, terminó recibiendo una multa relacionada con la revisión técnico-mecánica.

De acuerdo con Gómez, los agentes de tránsito se estarían haciendo en cercanías a los puentes internacionales para sorprender a los vehículos cuando ya están a punto de dejar el país.

“Les voy a mostrar el vídeo del funcionario, más la multa que le colocaron, incluso, a un familiar porque, lamentablemente, no quiso acceder al pago de extorsión para dejarlos ya regresar o cruzar la frontera hacia San Antonio del Táchira”.

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En ese video publicado por Gómez, muestra un comprobante por 650 mil pesos y aseguró que el vehículo multado se encontraba en buenas condiciones y contaba con la documentación correspondiente para su tránsito por Colombia.

El caso, según el analista, constituye un ejemplo de las situaciones que viene denunciando frente a los controles realizados por agentes de tránsito en Villa del Rosario.

Es de resaltar que estas acusaciones corresponden a los señalamientos realizados públicamente por Gómez y deberán ser verificadas por las autoridades competentes. La denuncia, por sí sola, no establece responsabilidad penal o disciplinaria de los funcionarios mencionados.