Sector minero reclama intervención en áreas de explotación en Norte de Santander

Norte de Santander

El deterioro en los niveles de inseguridad, los brotes de violencia que afectan al sector a través de la comisión de delitos como la extorsión y el secuestro preocupan al sector minero en Norte de Santander.

Por esto, este gremio le solicitó al gobierno nacional, al ministerio de la Defensa adelantar acciones tendientes a recuperar la seguridad en las áreas de explotación de minerales.

Gustavo Villamarín, representante del gremio dijo a Caracol Radio que “con la paz total nos causaron el peor daño. Los grupos al margen de la ley crecieron, dominan regiones, dominan áreas y están allí”

Dijo además que “ellos están en las minas, donde se produce carbón, oro y todos esos minerales que produce nuestro país, ellos son los que dominan, obligan a los empresarios y esto causa un grave daño a la economía del sector”.

Frente a ese panorama, reclamaron mayor reacción de la fuerza pública en municipios del área metropolitana y del departamento de Norte de Santander.