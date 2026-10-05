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05 oct 2026 Actualizado 11:09

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Cúcuta

Sector minero reclama intervención en áreas de explotación en Norte de Santander

La inseguridad afecta a los empresarios en varios municipios de la región

Cúcuta
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Norte de Santander

El deterioro en los niveles de inseguridad, los brotes de violencia que afectan al sector a través de la comisión de delitos como la extorsión y el secuestro preocupan al sector minero en Norte de Santander.

Por esto, este gremio le solicitó al gobierno nacional, al ministerio de la Defensa adelantar acciones tendientes a recuperar la seguridad en las áreas de explotación de minerales.

Gustavo Villamarín, representante del gremio dijo a Caracol Radio que “con la paz total nos causaron el peor daño. Los grupos al margen de la ley crecieron, dominan regiones, dominan áreas y están allí”

Dijo además que “ellos están en las minas, donde se produce carbón, oro y todos esos minerales que produce nuestro país, ellos son los que dominan, obligan a los empresarios y esto causa un grave daño a la economía del sector”.

Frente a ese panorama, reclamaron mayor reacción de la fuerza pública en municipios del área metropolitana y del departamento de Norte de Santander.

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