Gaula frustró secuestro de cuatro personas en Bochalema, Norte de Santander

Norte de Santander.

Una operación del Gaula Militar Norte de Santander permitió frustrar lo que aparentaba ser el secuestro de cuatro personas en zona rural de Bochalema, quienes estaban encerradas en una finca mientras delincuentes exigían dinero a sus familiares.

La alerta fue recibida por un familiar de una de las víctimas, quien informó a las autoridades sobre la supuesta retención de su hermano y tres trabajadores de una finca. De inmediato, las autoridades se desplazaron hasta el sector.

Al llegar, los uniformados encontraron a los cuatro ciudadanos encerrados en una habitación y siguiendo instrucciones que recibían mediante llamadas telefónicas de delincuentes que, al parecer, se hacían pasar por integrantes del ELN.

Según el Ejército, los responsables utilizaron fotografías de las víctimas para contactar a sus familiares y exigirles 25 cajas de uniformes o, en su defecto, un pago inicial de 10 millones de pesos para comenzar una supuesta negociación por su liberación.

Sin embargo, las autoridades establecieron que se trataba de la modalidad conocida como falso servicio, mediante la cual los delincuentes hacen creer a los familiares que una persona se encuentra secuestrada y utilizan esta situación para exigir dinero.

Tras la intervención del Gaula, las cuatro personas fueron liberadas, recibieron primeros auxilios y posteriormente se reencontraron con sus familiares.