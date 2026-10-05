Investigan móviles de doble homicidio en La Gabarra, Tibú

Dos hombres fueron asesinados en la zona rural del municipio de Tibú, en el corregimiento de La Gabarra / Crédito: Mongkol Nitirojsakul / Getty Images.

Norte de Santander

Las autoridades investigan los móviles que rodearon el doble homicidio de dos jóvenes en el municipio de Tibú en la región del Catatumbo.

El epicentro de la acción violenta fue el corregimiento de La Gabarra, donde en circunstancias que están por establecerse fueron asesinados dos hombres.

De las víctimas solo ha trascendido que eran conocidos como “Macuto” y “Alex”, pero aún se desconoce de sus oficios en la zona u hechos que hubieran conllevado a esa acción violenta.

Junto a las víctimas, trascendió que otras dos personas resultaron heridas, una pareja que al parecer compartía con ellos.

El municipio de Tibú, es uno de los que registra la más alta tasa de homicidios en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.