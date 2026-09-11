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11 de septiembre: 25 años del día que cambió la historia de Estados Unidos

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 dejaron 2.977 muertos y marcaron un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Estos son los principales hechos de una jornada que se desarrolló en apenas 102 minutos y que permanece en la memoria a través de sus víctimas y de quienes intentaron salvarlas.

El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos fue víctima de un ataque coordinado perpetrado por 19 miembros de Al Qaeda, quienes secuestraron cuatro aviones comerciales.

Dos de las aeronaves fueron estrelladas contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York; otra impactó contra el Pentágono, en Washington, y el cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, cayó en Pensilvania después de que pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control.

Una mañana que cambió en minutos

El primer impacto ocurrió a las 8:46 a. m., cuando el vuelo 11 de American Airlines chocó contra la Torre Norte.

A las 9:03 a. m., el vuelo 175 de United Airlines impactó la Torre Sur.

A partir de ese momento, quedó claro que no se trataba de accidentes aislados, sino de un ataque contra algunos de los lugares más representativos del poder económico y político estadounidense.

El vuelo 77 impactó el Pentágono a las 9:37 a. m. En Nueva York, la Torre Sur colapsó a las 9:59 a. m., mientras que la Torre Norte cayó a las 10:28 a. m.

El vuelo 93 se estrelló a las 10:03 a. m., después de que sus pasajeros conocieran por llamadas telefónicas lo que estaba ocurriendo y decidieran enfrentarse a los secuestradores.

En total, los acontecimientos se desarrollaron en aproximadamente 102 minutos.

2.977 víctimas

Los atentados dejaron 2.977 víctimas mortales, sin contar a los 19 secuestradores. Las víctimas eran ciudadanos de más de 90 países.

La cifra incluyó a 343 bomberos de Nueva York, 23 policías del NYPD y 37 agentes de la Autoridad Portuaria, además de trabajadores de las Torres Gemelas, pasajeros y tripulantes de los cuatro vuelos y personas que se encontraban en el Pentágono.

Detrás de esas cifras quedaron miles de familias enfrentadas a llamadas que nunca llegaron a contestarse y despedidas que, en algunos casos, fueron las últimas comunicaciones con sus seres queridos.

Los testimonios de sobrevivientes y testigos permiten reconstruir la dimensión humana de una jornada que también quedó registrada en mensajes y llamadas de personas que intentaban despedirse de sus familias.

Los primeros en llegar

Mientras miles de personas intentaban evacuar los edificios, bomberos, policías y paramédicos se dirigieron hacia las zonas afectadas.

Entre ellos estaba Orio Palmer, jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Nueva York, quien alcanzó el piso 78 de la Torre Sur y comunicó por radio las condiciones que encontraba y la presencia de víctimas.

Palmer murió cuando la torre colapsó

Su historia es una de las muchas que quedaron vinculadas a la respuesta de emergencia de aquel día, cuando cientos de miembros de los equipos de rescate ingresaron a las torres sin saber que no regresarían.

También hubo pasajeros y civiles que intentaron ayudar a otras personas. El vuelo 93 es uno de los ejemplos más conocidos: sus pasajeros se organizaron para intentar impedir que los secuestradores alcanzaran su objetivo.

25 años después

Un cuarto de siglo después, el 11 de septiembre continúa siendo una de las fechas más significativas de la historia estadounidense.

La magnitud de los ataques suele resumirse en cifras: cuatro aviones secuestrados, dos torres destruidas, un ataque contra el Pentágono y 2.977 víctimas.

Pero la memoria de aquel día también está construida a partir de historias individuales: personas que no regresaron a casa, familias que recibieron una última llamada y hombres y mujeres que, frente a una situación extraordinaria, decidieron ayudar a otros.

Por eso, 25 años después, recordar el 11 de septiembre no significa únicamente volver sobre cómo ocurrieron los ataques.

También significa recordar a las personas que estuvieron allí y las decisiones que tomaron en medio de una tragedia que cambió la historia de Estados Unidos.