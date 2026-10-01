“Estamos más cerca de llevar humanos a Marte”: Victor Glover, astronauta de la Nasa, en 6AM W
El astronauta Victor Glover dio detalles de su viaje en la Misión Artemis II y las perspectivas que tienen en la Nasa para la futura exploración de Marte.
“Estamos más cerca de llevar humanos a Marte”: Victor Glover, astronauta de la Nasa, en 6AM W
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Victor Glover, capitán de navío de la Armada de los Estados Unidos, piloto de pruebas, astronauta de la NASA y piloto de Artemis II, estará en el Festival Starmus que se desarrollará en España en octubre de 2026.
Escuche la entrevista completa aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...