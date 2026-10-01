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“Estamos más cerca de llevar humanos a Marte”: Victor Glover, astronauta de la Nasa, en 6AM W

Victor Glover, capitán de navío de la Armada de los Estados Unidos, piloto de pruebas, astronauta de la NASA y piloto de Artemis II, estará en el Festival Starmus que se desarrollará en España en octubre de 2026.

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