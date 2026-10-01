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01 oct 2026 Actualizado 16:35

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“Estamos más cerca de llevar humanos a Marte”: Victor Glover, astronauta de la Nasa, en 6AM W

El astronauta Victor Glover dio detalles de su viaje en la Misión Artemis II y las perspectivas que tienen en la Nasa para la futura exploración de Marte.

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Victor Glover, capitán de navío de la Armada de los Estados Unidos, piloto de pruebas, astronauta de la NASA y piloto de Artemis II, estará en el Festival Starmus que se desarrollará en España en octubre de 2026.

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Felipe Lara

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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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