María Consuelo Araújo asume como embajadora colombiana en Estados Unidos

La embajadora de Colombia en Estados Unidos presentó las copias de estilo de sus cartas credenciales ante Monica Crowley, jefa de Protocolo del Gobierno de Estados Unidos.

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo Castro, presentó las copias de estilo de sus cartas credenciales a la jefa de Protocolo de los Estados Unidos, Monica Crowley.

La llegada de Araújo Castro a Washington coincide con el inicio de una nueva era en la relación bilateral que se enmarca en “una cooperación más estrecha, una confianza renovada y objetivos compartidos. Desde Washington, la embajadora Araújo trabajará en coordinación con el canciller Omar Bula y la Cancillería para avanzar en esta agenda bilateral”.

Le interesa: Colombia y EE. UU. firman “Acuerdos de Barranquilla” para reconstrucción, economía y seguridad

Resultados concretos y acuerdos claros

La embajadora señaló que tras su designación como representante diplomática colombiana en Estados Unidos toma una “responsabilidad de la mayor importancia para Colombia: conducir nuestra relación con Estados Unidos en un momento de confianza renovada y oportunidades para ambos países”.

“Mi mandato es convertir esa confianza en resultados concretos, y los acuerdos alcanzados esta semana en Barranquilla ofrecen una hoja de ruta para avanzar en ese propósito: impulsar la reconstrucción y la recuperación económica de Colombia, promover el comercio y la inversión, y fortalecer nuestra seguridad compartida y la estabilidad regional”, agregó Araújo Castro.

La embajadora cerró resaltando que su misión comienza mientras cientos de colombianos “continúan enfrentando los efectos del terremoto del pasado 10 de agosto. En este momento de recuperación del país y de reconstrucción nacional, la solidaridad brindada por los Estados Unidos refleja la profundidad de los vínculos entre nuestros países y reafirma el propósito común que orientará esta nueva etapa de la relación bilateral”.

La visita de Marco Rubio

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, estrechó lazos con Colombia el martes 8 de septiembre en la que fue su primera parada de una gira regional para afianzar la influencia de Washington en América Latina.

Lea también: ¿Estados Unidos levantará aranceles a Colombia? Marco Rubio reveló que “hay negociaciones activas”

Reunido con el nuevo presidente colombiano,Abelardo de la Espriella, Rubio celebró el inicio de una “nueva etapa de colaboración” sin “precedentes” con uno de sus mayores aliados históricos en la región.

Rubio dijo que hay muchas posibilidades de que Colombia recupere la certificación como aliada antidrogas de Washington, tras perderla con el gobierno de Petro en 2025.

“Hemos visto en el último mes más acciones concretas en contra de estas bandas criminales que lo que tuvimos posiblemente en cuatro años”, dijo el jefe diplomático en una entrevista.