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Jefe de bomberos que manejó el 11S cuestionó documentos sobre toxicidad del aire tras atentados

Thomas Von Essen, excomisionado del Departamento de Bomberos de Nueva York, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de los documentos que reveló el alcalde de ‘La Gran Manzana’, Zohran Mamdani, sobre la toxicidad del aire luego de los atentados contra las Torres Gemelas.

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“No es verdad que haya sido escondido. Todos sabían que la calidad del aire alrededor de la ciudad era horrible (…). Parece sospechoso que tres días antes de la conmemoración se revelen esas informaciones y da claridad de la incompetencia del alcalde de Nueva York”, afirmó.

“¿Por qué liberarlo ahora? Eso no ayudará en nada y no hace sentir mejor a las familias”, cuestionó.

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Asimismo, pidió que se revisen las enfermedades que tienen las personas mayores y las que presentan los niños de la época que sufrieron el 11S, pero también que muestre respeto a las familias.

“Estos atentados dejaron más de 2.000 víctimas y 343 bomberos murieron en los ataques. Espero que se muestre respeto a las familias”, sostuvo.

¿Pudieron estar mejor preparados ante la toxicidad del aire tras el 11S?

Expresó que los documentos van a revelar muchos problemas y secuelas que dejaron los atentados, pero resaltó que los bomberos que atendieron la emergencia sabían a lo que se estaban enfrentando en ese momento.

“Sabíamos a qué estábamos expuestos, pero a pesar de eso queríamos seguir sirviendo a la gente. Ser bombero es muy peligroso”, afirmó.

¿Donald Trump estuvo en el lugar de la tragedia del 11S?

Ante la versión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber estado en el lugar de la tragedia del 11 de septiembre de 2001, Von Essen mencionó que no recuerda si el hoy mandatario estuvo allí.

“Estaba muy ocupado liderando a los bomberos en Nueva York y tratando de mantenerlos a salvo. Por eso no puedo constatar que la historia del presidente sea verdad”, contó.

Escuche la entrevista completa aquí: