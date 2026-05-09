Archivos ovnis y “vida extraterrestre” del Pentágono ya pueden consultarse en línea: LINK oficial

Fotos sobre OVNIS desclasificadas por Estados Unidos. Foto: Departamento de Guerra de Estados Unidos.

En las últimas horas, el Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), un proceso que el presidente Donald Trump adelantó en febrero de este año.

Link oficial para consultar archivos

Esta iniciativa pone a disposición del público una colección de documentos sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y posibles formas de vida extraterrestres a través de una página en línea.

La desclasificación abarca múltiples entidades gubernamentales como la Casa Blanca, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias de inteligencia. Algunos de esos avistamientos se produjeron en el espacio, en las misiones Apolo 12 y Apolo 17.

Apolo 12 y Apolo 17: “¿Ves esas luces brillantes?"

Entre los casos más llamativos se destacan los reportados por los astronautas de las misiones Apolo 12 y Apolo 17. Durante sus tareas de exploración, afirmaron ver intensas luces en el espacio. El Pentágono publicó las fotografías junto a transcripciones de las comunicaciones con Houston.

Los astronautas describen las luces como “partículas brillantes” que parecían desprenderse de la Luna. En las de Apolo 17 aparece una formación triangular compuesta por tres puntos luminosos.

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El portal oficial se llama war.gov/ufo y contiene de forma inicial 162 archivos, que incluyen fotos, documentos y videos, y según el gobierno estadounidense se actualizará progresivamente.

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Esta medida fue respaldada por el administrador de la NASA, Jared Isaacman, quien defendió el trabajo de la agencia en “la exploración y búsqueda del conocimiento para desvelar los secretos del universo”.

Conviene mencionar que la difusión de estos archivos se produce después del intercambio de declaraciones entre el expresidente Barack Obama y el actual mandatario, Trump. En febrero de este año, Obama respondió a preguntas sobre vida extraterrestre afirmando que no había instalaciones secretas bajo tierra y que los extraterrestres “son reales, pero yo no los he visto”.

Trump acusó a Obama de desvelar “información clasificada” y “cometer un grave error”. Obama precisó que durante su presencia no tuvo “pruebas” de posibles contactos con extraterrestres, aunque no descartó la existencia de vida más allá de la Tierra.

Más detalles de los archivos desclasificados por EEUU

Más de 160 documentos están disponibles en una sección de la página web del Pentágono. Los documentos desclasificados incluyen reportes sobre “discos voladores”, “aeronaves no identificadas” y “platillos voladores”. Un documento de diciembre de 1947 contiene una serie de informes sobre “discos voladores”, mientras que un reporte de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948, clasificado como “máximo secreto”, incluye información sobre avistamiento de “aeronaves no identificadas”.

Un documento más reciente, de 2023, reporta que tres agentes especiales federales describieron separadamente haber visto en el cielo órbitas anaranjadas que a su vez emitían órbitas rojas más pequeñas.

El portal oficial aclara que, “los materiales archivados aquí corresponden a casos sin resolver, lo que significa que el gobierno no puede determinar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados. Esto puede deberse a diversas razones, como la falta de datos suficientes, y el Departamento de Guerra agradece la aplicación de análisis, información y conocimientos especializados del sector privado. El Departamento de Guerra continuará publicando informes separados sobre los casos de UAP resueltos, según lo estipula la ley. Bajo esta Administración, buscaremos la verdad y compartiremos nuestros hallazgos con el pueblo estadounidense”.