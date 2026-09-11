Exiliados nicaragüenses piden a Estados Unidos una intervención militar en su país

La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) pidió a Estados Unidos una intervención militar frente al Gobierno de Nicaragua, que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, con lo que se suma así a la solicitud que hizo desde Costa Rica el opositor Movimiento Campesino Anticanal.

“Ante la grave crisis política, institucional y de derechos humanos que continúa viviendo Nicaragua”, la UEN “expresa su respaldo al llamado realizado desde el exilio a la comunidad internacional para adoptar medidas firmes y efectivas que contribuyan a poner fin a la dictadura Ortega-Murillo”, señaló en un comunicado público la Unidad.

La última invasión militar estadounidense en Latinoamérica tuvo lugar en Panamá en diciembre de 1989 para apresar al general Manuel Antonio Noriega con un saldo de unos 500 muertos (extraoficialmente se cifra en 4.000 civiles fallecidos), aunque en enero de 2026 militares de EE.UU. capturaron en Caracas al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa.

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Los exiliados vinculan su petición a la crisis política y social que vive Nicaragua, con concentración autoritaria del poder, represión, presos políticos, restricciones de derechos, exilio masivo y deterioro democrático agravado tras las elecciones de 2021.

AME8035. MANAGUA (NICARAGUA), 10/09/2024.- Fotografía cedida por el Parlamento de Nicaragua de los diputados de la asamblea nacional (AN) participando en una sesión este martes, en Managua (Nicaragua). La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua reformó el Código Procesal Penal con el que facultan a la Policía Nacional a tener autoridad para allanar, sustraer equipos electrónicos e informáticos y exigir a las telefónicas la información digital (llamadas, mensajes de texto y voz, y geolocalización) de las personas que estén bajo su investigación, sin necesidad de una orden judicial. EFE/ Parlamento de Nicaragua /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Parlamento de Nicaragua Ampliar AME8035. MANAGUA (NICARAGUA), 10/09/2024.- Fotografía cedida por el Parlamento de Nicaragua de los diputados de la asamblea nacional (AN) participando en una sesión este martes, en Managua (Nicaragua). La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua reformó el Código Procesal Penal con el que facultan a la Policía Nacional a tener autoridad para allanar, sustraer equipos electrónicos e informáticos y exigir a las telefónicas la información digital (llamadas, mensajes de texto y voz, y geolocalización) de las personas que estén bajo su investigación, sin necesidad de una orden judicial. EFE/ Parlamento de Nicaragua /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Parlamento de Nicaragua Cerrar

Nicaragua, sin elecciones

La situación del país centroamericano se ha agravado este año tras el reciente inicio de una reforma constitucional que incluye impedir la participación en los comicios de opositores considerados “traidores a la patria”, en un movimiento con el que Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, buscan consolidar su poder.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral y persecución política de rivales para evitar la competencia electoral. También ha declarado recientemente que en su país no habrá más elecciones, encendiendo las alarmas de la comunidad internacional.

Condiciones para el regreso de la democracia

“Ante esta situación, la UEN respalda la solicitud de una intervención militar de los Estados Unidos de América para contribuir a liberar a Nicaragua de la dictadura Ortega-Murillo y crear las condiciones necesarias para el restablecimiento de la libertad y la democracia”, continuó la organización.

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La UEN hizo un llamado a las demás naciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que se sumen de manera activa, decidida y coordinada a los esfuerzos dirigidos a recuperar la libertad y la democracia en Nicaragua, cuando se está a la espera de una reunión de ese organismo para abordar la situación nicaragüense tras la amenazas de Ortega de anular los comicios.

Intervención contra la represión

Los exiliados consideran que EE.UU. “constituye el principal referente de apoyo directo a la defensa de la libertad y la democracia en el hemisferio”, por lo que hacen “un llamado a su Gobierno para que valore y atienda la solicitud de una intervención militar destinada a contribuir al fin de la dictadura y a la protección del pueblo nicaragüense”.

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La organización indicó que esa solicitud tiene como propósito contribuir al cese de la represión, el desarme de las estructuras represivas, la protección de la población y la creación de las condiciones necesarias para una transición democrática.