11-S: Nueva York conmemora 24 años de los atentados en medio de un tenso ambiente político en EE.UU.

El cineasta que grabó el impacto del primer avión contra las Torres Gemelas. Foto: Spencer Platt/Getty Images( Thot )

La conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001 se lleva a cabo en un tenso ambiente político en Estados Unidos, tras el asesinato del influencer conservador Charlie Kirk, muy cercano al presidente Donald Trump.

Kirk, un activista de extrema derecha de 31 años, recibió un disparo el miércoles mientras hablaba en un evento en la Utah Valley University.

Hace 24 años fueron secuestrados cuatro aviones que se cobraron casi tres mil vidas y cambiaron la historia del país norteamericano.

En la Zona Cero de Manhattan, donde fueron destruidas las torres gemelas en ataques coordinados de Al Qaida, sonaron campanas para conmemorar el impacto, mientras los familiares de las víctimas leían los nombres de los fallecidos.

Además, toda la ciudad hizo un minuto de silencio a las 8H46, la hora en que el secuestrado Vuelo 11 impactó contra la Torre Norte del World Trade Center.

Cabe agregar que estos ataques también provocaron el impacto de un avión comercial contra el Pentágono en Washington. Mientras que otro avión, el Vuelo 93, se estrelló en una zona rural de Pensilvania cuando los pasajeros lograron dominar al secuestrador y tomaron el control de la aeronave.

Trump no prevé acompañar las ceremonias que continúan desarrollándose en Manhattan. No obstante, asistiría a un partido de béisbol en el Yankee Stadium esta noche.

A su vez, el vicepresidente JD Vance, que iba a participar en los eventos en Nueva York, decidió en cambio viajar a Utah para dar el pésame a la familia de Kirk.

Nueva York, dividida por las elecciones a la alcaldía, conmemora 24 años del 11-S

Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos, se encuentra en medio de una divisiva campaña electoral para la alcaldía, en la que el candidato demócrata socialista Zohran Mamdani se enfrenta al exgobernador Andrew Cuomo y al actual alcalde Eric Adams. Los neoyorquinos acudirán a las urnas el 4 de noviembre.

Adams asistió a la conmemoración de los 24 años del 11-S en Manhattan junto al exalcalde Rudy Giuliani, el republicano que lideró la ciudad durante la tragedia.

Trump ha atacado repetidamente a Mamdani, un musulmán y ciudadano estadounidense naturalizado, a quien ha llamado “lunático comunista”.

El candidato, quien lleva una ventaja de 22 puntos en la contienda según las últimas encuestas, hizo alusión al aumento de ataques islamófobos tras el 11-S en declaraciones al diario The New York Times: “Fue este horrible día el que también marcó para muchos neoyorquinos el momento en que fueron vistos como ‘el otro’”.

La cifra oficial de muertos del 11-S fue 2.977, incluidos los pasajeros y la tripulación de los cuatro aviones secuestrados, las víctimas en las Torres Gemelas, los bomberos y el personal del Pentágono. Esta cifra excluye a los 19 secuestradores de Al Qaida.