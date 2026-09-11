Mexicano fue hallado muerto en la habitación de hotel en Laureles, Medellín

Medellín

Un mexicano de 71 años fue encontrado sin vida en la mañana del 9 de septiembre dentro de un hotel ubicado en el sector de Laureles, en Medellín. El hombre, identificado como Miguel Ángel Sánchez Aguirre, se encontraba hospedado en el establecimiento desde el 8 de septiembre junto con otro hombre.

Según el informe de las autoridades, durante la noche del 8 de septiembre ambos estuvieron departiendo en Provenza, en El Poblado, donde consumieron bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche. Posteriormente, regresaron al hotel a dormir.

El hombre detalló que cerca de las 7:00 a.m , cuando intentó despertarlo, el hombre no reaccionó. Ante esta situación, dio aviso al personal del hotel, que solicitó ayuda a través de la línea de emergencias 123.

Una ambulancia llegó al lugar, pero los paramédicos confirmaron que el ciudadano mexicano ya no tenía signos vitales.

Muerte sin establecer

La unidad investigativa del CTI realizó la inspección técnica al cadáver. En la revisión preliminar no fueron encontrados signos de violencia, por lo que las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para establecer qué ocurrió.

Por ahora, la causa del fallecimiento no ha sido determinada. Medicina Legal será la encargada de realizar los análisis forenses y establecer las circunstancias y causa de la muerte.