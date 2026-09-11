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11 sep 2026 Actualizado 03:03

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En medio de una riña intrafamiliar, un hombre habría asesinado a su padre en Envigado

La policía lo capturó por el homicidio de Diego Alonso Gómez Saldarriaga, de 54 años.

Referencia apuñalada cuchillo. Foto: Getty Images.

Referencia apuñalada cuchillo. Foto: Getty Images. / Laurent Hamels

Referencia apuñalada cuchillo. Foto: Getty Images.
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Envigado - Antioquia

En el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá, se reportó un hecho de intolerancia que deja una persona muerta y otra capturada en la reacción de la policía.

Según el reporte de la Policía Metropolitana, la comunidad reportó que en el barrio Uribe Ángel hubo una riña intrafamiliar dentro de una vivienda. AL llegar al lugar señalado, las autoridades hallaron a una persona muerta con un cuchillo incrustado en el abdomen. La víctima fue identificada como Diego Alonso Gómez Saldarriaga, de 54 años.

Al parecer, en la casa hubo una pelea entre dos hombres, presuntamente padre e hijo, y este último habría atacado a la víctima y le causó la muerte.

El presunto agresor fue capturado en el mismo lugar del ataque y fue puesto a disposición de la autoridad competente para su judicialización por el delito de homicidio.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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