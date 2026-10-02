Alcaldía de Bello lanza “Mi parque es Bello” para recuperar y cuidar el Parque Principal Santander

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Bello puso en marcha “Mi parque es Bello”, una estrategia integral para recuperar, proteger y fortalecer la apropiación ciudadana del Parque Principal Santander, uno de los espacios públicos más representativos y la carta de presentación del municipio.

La iniciativa busca responder a diferentes situaciones que han afectado el uso y disfrute del parque, entre ellas el deterioro de algunos espacios, la presencia de basuras y malos olores, el estado de los jardines, el consumo excesivo de alcohol y la ocupación inadecuada del espacio público.

El propósito es contar con un parque más limpio, ordenado, seguro y apropiado por la ciudadanía, promoviendo además la convivencia y la corresponsabilidad en su cuidado.

“Mi parque es Bello” se desarrolla a través de cuatro componentes que serán implementados de manera articulada: Recuperación física, recuperación del orden, intervención social y cultura ciudadana.

Como parte del lanzamiento de la estrategia, integrantes del gabinete municipal participaron en diferentes jornadas de intervención, con actividades de limpieza y barrido, pintura de las letras del parque, recuperación y siembra de jardines, limpieza del alcantarillado e instalación de señalización.

Nuevas reglas para el uso del espacio público

La Alcaldía de Bello adoptó un decreto que establece un régimen especial para el uso y aprovechamiento del espacio público en el Parque Principal Santander. Las medidas correctivas estarán a cargo de las autoridades de Policía, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1801 de 2016, no se autorizan las ventas informales. La regulación no afecta las actividades económicas que cuenten con autorización vigente.

La propuesta reúne a diferentes dependencias de la Administración Municipal, entre ellas las secretarías de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana; Seguridad y Convivencia; Obras Públicas; Medio Ambiente; Interior; Movilidad y Adulto Mayor.

Además, como parte de las acciones de apropiación y dinamización del espacio, se proyecta la instalación de un punto de venta de café, desarrollado en articulación con la Corporación Cafés del Norte, organización que reúne al sector cafetero de Bello.