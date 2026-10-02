Se encuentran abiertas las matrículas de las instituciones educativas de Bello para el 2027

Medellín, Antioquia

A través de la plataforma “BelloEduca”, la Secretaria de Educación de Bello, inició el 1 de septiembre las inscripciones previas al primer periodo escolar para el 2027. Entre las 38 instituciones educativas oficiales se encuentran la Institución Educativa Centenario de Bello, Institución Educativa Nueva Generación, Institución Educativa Navarra, entre otras.

Además de los cupos disponibles para los niños, niñas y jóvenes, también hay programas de educación para adultos. Por medio de la plataforma: tulio.inderbello.com.co/bello educa , los interesados pueden solicitar cupos desde primero hasta undécimo grado.

Durante esta primera etapa no es necesario adjuntar documentos. Los papeles requeridos serán solicitados posteriormente, cuando se adelante el proceso de matrícula en la institución educativa donde sea asignado el cupo.

Una vez realizada la solicitud, el sistema entregará un número de radicado, con el que las familias podrán identificar y hacer seguimiento al trámite. La plataforma también está disponible para estudiantes nuevos que lleguen a Bello provenientes de otros municipios o de otros países y necesitan continuar sus estudios.

La primera etapa de inscripción comenzó con 3.500 cupos habilitados para transición

En el caso de los estudiantes que ya están matriculados en una institución oficial de Bello y quieran trasladarse a otra institución oficial del municipio. La solicitud debe realizarse directamente en cualquiera de las instituciones educativas o ante la Secretaría de Educación.

Para el grado Transición, la Secretaría de Educación recuerda que todavía hay cupos disponibles. La primera etapa de inscripción comenzó el primero de septiembre, con 3.500 cupos habilitados.

Pueden solicitar estos cupos las familias de niños y niñas que cumplan cinco años de edad al 31 de marzo de 2027 y que vayan a ingresar a Transición. Durante el 2026 Bello cerró el año con 61.733 estudiantes matriculados.

La Secretaría de Educación de Bello invita a las familias a realizar el trámite con anticipación y a consultar únicamente los canales oficiales de información para conocer las fechas, orientaciones y proceso de matrícula para 2027.