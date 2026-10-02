Alerta por fenómeno de El Niño: Medellín atendió 50 incendios forestales durante el último mes

Medellín

Las altas temperaturas y las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño mantienen en alerta a las autoridades de Medellín.

Durante el último mes, la ciudad ha atendido cerca de 50 emergencias relacionadas con incendios forestales. En lo corrido de 2026, el Distrito ha atendido cerca de 5.500 emergencias, de las cuales 196 corresponden a incendios forestales. Estos eventos han dejado una afectación superior a las 130 hectáreas de bosques y zonas verdes.

“La situación fue analizada durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres, en la que participaron el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín. En este espacio también se definió la estrategia de respuesta ante emergencias y se revisaron las alertas y pronósticos climáticos asociados a la temporada”, indicó el director del Dagrd, Carlos Quintero.

Las autoridades explicaron que las temperaturas en Medellín y la región se han mantenido cerca o por encima de los valores históricos, especialmente durante las noches y madrugadas, una condición que incrementa el riesgo de incendios en zonas de cobertura vegetal.

Refuerzan vigilancia en zonas verdes

Para responder a las emergencias, la Alcaldía de Medellín indicó que cuenta con personal de las nueve estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos, además de guardabosques y equipos especializados en la atención de incendios forestales.

El despliegue busca proteger áreas estratégicas de Medellín, entre ellas siete cerros tutelares, 17 reservas naturales y 101 corredores ecológicos, además de una cobertura estimada de más de 650.000 árboles, 4.300 hectáreas de bosque y 735 especies de fauna.

En la sesión del CDGRD también se emitió concepto favorable para el retorno a la normalidad de la declaratoria de Calamidad Pública establecida mediante el Decreto 0250 de 2026.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de prevención frente a las altas temperaturas, especialmente para evitar golpes de calor y reducir las acciones que puedan generar incendios en zonas boscosas o de vegetación.

Ante la presencia de humo o fuego en zonas verdes, la recomendación es reportar inmediatamente la situación a la línea 123, con el fin de activar la respuesta de los organismos de emergencia.