La Lotería de Medellín llega a El Carmen de Viboral con el ‘Bingo Millonario’

El Carmen de Viboral, Antioquia

La Lotería de Medellín realizará el lanzamiento del Promocional Bingo Millonario en el municipio de El Carmen de Viboral. La jornada se llevará a cabo este domingo 4 de octubre en el parque principal, iniciando con activaciones desde las 11:00 a. m. y con el evento central programado para las 3:00 p. m.

Esta estrategia busca fortalecer la presencia institucional en las regiones de Antioquia, dinamizar las ventas locales y promover el juego legal. La iniciativa contempla actividades participativas orientadas a integrar a las familias del Oriente antioqueño y a los compradores de la entidad.

Mecánica de participación y canal digital

Los asistentes podrán acceder a las tablas del bingo mediante la compra de un billete completo del próximo sorteo, del billete Extra en alianza con la Lotería de Manizales, o por adquisiciones de $20.000 en productos Raspa & Listo. Las transacciones realizadas por la plataforma Lottired también están habilitadas según los términos de la actividad.

Durante la jornada se presentará la actualización de la aplicación Lottired, el canal digital oficial para la compra en línea. El personal brindará orientación pedagógica sobre el manejo de la plataforma, el reconocimiento de los elementos de seguridad en la boletería física y los canales para denunciar irregularidades en el sector de juegos de suerte y azar.